България Може изпрати открит призив до Урсула фон дер Лайен

Политическа партия България Може изпрати открит призив до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

В него се заявява, че БМ вярва в Европа на нациите, Европа на свободната стопанска инициатива и свободната търговия, Европа на възможностите и Европа на християнската цивилизация.

От партията определят България като една от основателките на европейската цивилизация с приносите си за разпространението на източното православие и писмеността.

България Може отправя и сериозна критика към енергийната политика на Европейския съюз, като я определя за отговорна за уязвимостта на европейската икономика и енергетика.

Партията призовава за отмяна на Системата за търговия с емисии, както и за премахване на забраната за внос на руски горива. От БМ заявяват, че енергийната сигурност е плод на диверсификация и добро управление на договорите за доставка.

В призива се предлага също да се предприеме специална грижа за европейските торови заводи, да се даде истински тласък за развитието на ядрената енергия и да се насърчи проучването и добивът на собствени нефт и газ в Европейския съюз.

Според България Може Европейската комисия трябва незабавно да спре да бъде войнолюбец и да започне да бъде миротворец.

ДО:

Г-ЖА УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ОТНОСНО: Призив към Европейската комисия

ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

„България може“ е нововъзникваща българска, суверенистка политическа партия. Ние вярваме, че напредъкът и благополучието на обществата се коренят в способността за вземане на суверенни решения, традиционните семейни ценности, уважението към и вдъхновението от националното наследство, икономическата свобода и енергийната сигурност.

Ние твърдо вярваме в Европа: Европа на нациите, Европа на свободната стопанска инициатива и свободната търговия, Европа на възможностите, Европа на християнската цивилизация. В този смисъл България винаги е била не само част, а и една от основателките на европейската цивилизация, като разпространител на източноправославното християнство и кирилската писменост, донасяйки просвета на милиони в Източна Европа.

Европа, обаче, загуби пътя си, включително и под Вашето водачество. Европейският съюз, някога символ на напредък, богатство, традиция и култура – изключителен клуб, към който повечето европейски страни се стремяха да се присъединят, се превърна в място на задушено догматично мислене, водено от идеология, твърде отдалечена от реалността.

Безплодието на пътя, по който ЕС е поел, стана необоримо след съвместните американо-израелски удари над Иран, въпреки че тази безполезност беше очевидна за мнозина от години. Със затворен и миниран Ормузки проток, с разрушена иранска, саудитска и катарска петролна и газова инфраструктура, довели до откъсването от световните пазари на 20 млн. барела на ден петрол и унищожени 20% от световната мощност за производство на втечнен природен газ, основните икономически последици се носят от Европа. Европа, вече отслабена от идеологически мотивираното си противопоставяне на Русия, действайки като омагьосана съобразно външни геополитически интереси, както и от самопричинените унищожителни селскостопански, енергийни и индустриални политики, опаковани като „нова зелена сделка“.

През последните 5 години Европа беше ударена два пъти от енергиен чук с тежки последици за европейската конкурентоспособност. Тези последици не могат да бъдат разрешени с изсипване на хеликоптерни пари, задълбочаващи задлъжнялостта, още регулации, които станаха основният производствен продукт на ЕС, забрани за внос на енергия или идеологически натиск в енергийната политика, който води единствено до енергийна уязвимост.

Водачите на Европейския съюз се провалиха в това да видят нещо фундаментално – икономиката на ЕС с висока добавена стойност се срива без достъпната енергия на Евразия; не само руската, но и на Персийския залив, Кавказ и Централна Азия. Лесно е да се обвинява Русия, както и повдигайки рамене да се казва, че сегашният шок в предлагането се дължи на чуждестранна намеса в Персийския залив. Струва си да си припомним, че Европа сама увеличи зависимостта си от руския газ, ускорявайки внедряването на непостоянни ВЕИ, и с радост посещаваше Москва за възобновяване на договори. С похода си срещу въглищата и ядрената енергия Европа приветства природния газ – гориво, от което има скромни запаси. Европа беше тази, която оказа натиск за увеличаване на дяла на спотовото ценообразуване. Европа не се диверсифицира достатъчно, а замени една зависимост с друга, и сега е слабо подготвена да понесе трусовете на променящия се свят.

Европа живееше в охолство, приспана в покой, вярваща, че глобализираният, взаимно свързан свят на свободната търговия е вечен. Поверихме сигурността си на САЩ, енергията си – на Евразия и производството си – на Китай, а за себе си определихме дълга да сме моралния стожер на света. Светът се промени и трябва да се събудим.

Поддържането на „зелената“ политика, която продължава да задушава селското стопанство, промишлеността и енергетиката на Европа, докато от Украйна до Персийския залив ракети, военна техника и горящи енергийни съоръжения бълват токсични изпарения, е лицемерие и самосаботаж.

ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Заявленията, че изоставянето на ядрената енергетика е стратегическа грешка, не са достатъчни! Насърчаваме Ви да поемете отговорност! Европа загуби способностите си в ядрената енергетика, за което е показателна неспособността ни да построим ядрена централа в срок и в рамките на бюджета. Нещо повече, вероятно най-добрият ядрен отрасъл – немският, е заличен.

Когато обсъждате изкопаемите горива, целенасочено пропускате въглищата – изобилен ресурс в Европа. В разцепващ се свят не разполагаме с лукса да налагаме забрани – върху развитието на собствената ни енергия и върху вноса. Събитията, които се развиват около нас, изискват сверка с реалността, а не идеологически подход.

Ключът към сигурността са диверсификацията и преговорните лостове за постигане на най-добрите възможни условия на световния пазар. Понастоящем ЕС няма нищо от това.

Настояваме Европейската комисия да:

отмени СТЕ-2 и да вземе мерки за премахването на СТЕ-1. Първата стъпка е освобождаване на квоти от резерва за пазарна стабилност и премахване на финансовите спекуланти от въглеродния пазар. Разпределянето на безплатни квоти за индустрията трябва да продължи. Тези мерки ще позволят на въглищните ТЕЦ отново да станат конкурентни и да изместят газовите ТЕЦ, които използват гориво, чиито цена и доставка в ЕС са уязвими от геополитически рискове. Енергоинтензивната индустрия също ще се възползва в огромна степен. Зле замислени и зле изпълнени механизми като МКВЕГ и различни режими на държавна помощ не помагат на промишлеността на фундаментално равнище. Само достъпната енергия го прави.

премахне забраната за внос на руски нефт и газ. Ако сме си научили уроците, няма да позволим зависимост от единствен доставчик, бил той Русия, САЩ, Катар или другиго. Наше задължение е компетентно да управляваме всички договори за внос на енергия;

премахне вносните мита за торове от Русия и Беларус и в дългосрочен план да предприеме специална грижа за европейските торови заводи;

постави началото на истински тласък за развитието на ядрената енергия;

насърчи проучването и добива на наши собствени нефт и газ;

да спре да бъде войнолюбец и да започне да бъде миротворец!

Да направим Европа отново велика!

С уважение,

Кузман ИЛИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БЪЛГАРИЯ МОЖЕ

София, 12 март 2026

