Кузман Илиев пред МО: Незабавна оставка на Запрянов

Лидерът на политическата партия "България Може" Кузман Илиев поиска оставката на министъра на отбраната Атанас Запрянов. Призивът беше отправен по време на организиран от партията мирен протест пред Министерството на отбраната.

Демонстрацията се проведе под наслов „Днес небето ни, утре децата ни. Кажи НЕ на войната над България!“. На събитието се събраха стотици симпатизанти и поддръжници на формацията.

Пред събралите се протестиращи Кузман Илиев заяви, че България не бива да бъде въвличана във военни конфликти. Той подчерта, че според него страната трябва да следва политика, насочена към мир и нормални отношения със всички държави.

Илиев заяви още, че българското общество е народ, който иска спокойствие и стабилност. Според него решенията и действията на министъра на отбраната Атанас Запрянов създават риск за сигурността на страната.

Лидерът на "България Може" отправи и критики към служебното правителство, като заяви, че неговата политика поставя българските граждани в опасност.

На протеста присъстваха и няколко популярни личности. Сред тях бяха членът на Столичния общински съвет Ваня Григорова и комикът Димитър Неделчев - Шкумбата, които също подкрепиха каузата на организаторите.

По думите на организаторите протестът е бил насочен срещу всякакви действия, които биха могли да въвлекат България във военни конфликти.

От партия "България Може" съобщиха, че следващият протест пред Министерството на отбраната е планиран за 13 март, петък. Началният час на демонстрацията ще бъде обявен допълнително през следващите дни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com