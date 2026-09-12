Американски военни самолети се появиха на летището в София
Двата C-130 са пристигнали временно с дипломатическо разрешение
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Двата C-130 са пристигнали временно с дипломатическо разрешение
116 курсанти и кадети завършват ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж
Министерство на отбраната излезе с подробности
Причината е транспортиране на логистично оборудване
Министърът на отбраната Димитър Стоянов е изпратил официални писма до Полша и Унгария
Министърът на отбраната предполага, че това ще стане другата седмица
189 години от рождението на Левски
Голяма променя бе забелязана на летище "Васил Левски" в София. Четири американски самолета са излетели, съобщиха от Министерството на отбраната. До по...
България беше представена от делегация, водена от заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев
Атанас Запрянов заяви, че случаите са предадени на ДАНС, Военната прокуратура и държавното обвинение
Направили сме 13 доставки
До 2030 година разходите за отбрана стават 5% от БВП
Йотова се надява на спокоен сезон без нови инциденти
За изпълнение на задачите се използва пълният капацитет на бреговата система за радиолокационно наблюдение „Екран-М“
Летят днес и утре по план
Темата на учението е „Действия на усилен механизиран батальон в отбрана“
Колоните с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от представители на Служба „Военна полиция“
Лидерът на "България Може" отправи призива по време на протест пред Министерството
След заседание на Съвета по сигурността зам.-министърът на отбраната очерта рисковете и икономическите последици
Самолетите на летище "Васил Левски" са на Военновъздушните сили на САЩ. Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бд...