Фалшиви банкови гаранции пробили договори в Министерството на отбраната

Проверка на Министерството на отбраната е установила фалшиви банкови гаранции по договори в сферата на строителството и инфраструктурата. Това съобщи бившият министър на отбраната Атанас Запрянов в интервю за БНТ, като уточни, че случаите са били предадени на компетентните органи още при предишното управление.

По думите му проверката е започнала от един конкретен договор, но впоследствие е разширена и е показала, че проблемът не е единичен. Запрянов заяви, че вече са сезирани ДАНС, Военната прокуратура и Прокуратурата на Република България, а по случаите се водят разследвания.

Проверка от един договор разкрила по-широк проблем

Повод за проверката е станал договор, при който банковата гаранция се оказала недействителна. След това Министерството на отбраната е направило пълен преглед на договорите в строителството и инфраструктурата, за да установи дали подобни случаи има и на други места.

„При проверка на един от договорите се оказа, че банковата гаранция не е действителна. След това направихме пълен преглед на договорите в строителството и инфраструктурата и установихме, че не става въпрос само за един случай. Сезирали сме ДАНС, Военната прокуратура и Прокуратурата на Република България. По тези случаи вече се водят разследвания“, заяви Запрянов.

Няма данни за участие на служители на министерството

Бившият министър подчерта, че според наличната информация няма данни служители на Министерството на отбраната да са участвали в схемата. По думите му става дума за незаконна дейност от страна на фирмите, които са сключвали договорите.

„Това е незаконна дейност от страна на фирмите, които са сключвали договорите. По никакъв начин не са участвали служители на Министерството на отбраната. Някои от договорите дори са изпълнени, въпреки че банковите гаранции не са били действителни“, каза още той.

Фирмите изпълнявали договори с недействителни гаранции

Този детайл прави случая особено чувствителен, защото банковата гаранция трябва да бъде защита за възложителя, ако изпълнителят не изпълни задълженията си. Когато подобен документ се окаже недействителен, рискът остава за институцията и за публичния ресурс, с който се плащат строителни и инфраструктурни дейности.

Запрянов обясни, че откритите случаи са наложили промени в контролните механизми на ведомството. Според него проблемът е показал, че министерството не може да разчита само на документите, представени от изпълнителите.

Нов контрол след пробива

„Оказа се, че банките юридически не носят отговорност за фалшиви банкови гаранции. Това ни принуди да подобрим вътрешния контрол и координацията с финансовите институции. Вече не разчитаме само на представените документи, а извършваме допълнителни проверки и изискваме потвърждения от банките“, заяви бившият министър.

Така проверките вече трябва да минават през допълнително потвърждение от финансовите институции, а не само през документите, приложени към договорите. Това е опит да се затвори пробойна, която според казаното от Запрянов е позволила недействителни гаранции да бъдат използвани в договори на ведомството.

Запрянов защити помощта за Украйна

В интервюто бившият военен министър коментира и темата за военната помощ за Украйна. По думите му България е предоставила значителна част от излишното въоръжение, което е било разрешено от Народното събрание.

„Дадохме голяма част от това, което можехме да предоставим. Решението на Народното събрание позволява да се предоставят само свръхзапаси, излишни имущества или техника и боеприпаси, които не са необходими на Българската армия. Това винаги е ставало при спазване на парламентарните решения“, заяви Запрянов.

Стотици милиони левове компенсации

Според него България е получила значителни компенсации за предоставената помощ. Той посочи, че става дума за стотици милиони левове и над 200 млн. евро по различни механизми за компенсация.

„Става въпрос за стотици милиони левове и над 200 милиона евро по различни механизми за компенсация. Тези средства са използвани за модернизация на въоръжените сили съгласно решенията на Народното събрание“, подчерта Запрянов.

Така в едно интервю бившият министър очерта две чувствителни линии за отбраната - разследвания за фалшиви банкови гаранции по строителни и инфраструктурни договори и защитата на решението България да предоставя само излишна техника и боеприпаси на Украйна. Първата тема поставя въпроса за контрола върху договорите в системата, а втората - за това как предоставената помощ се компенсира и как средствата се връщат към модернизацията на армията.

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