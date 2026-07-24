Министри отиват в Безмер часове преди протест за американските самолети

Двама министри пристигат в Ямболска област заради растящото напрежение около разполагането на американски самолети и военнослужещи в авиобаза „Безмер“. Срещата с кметовете ще се проведе само часове преди насрочения за 18:00 часа протест край военното летище. Местните хора не очакват решението да бъде отменено, но настояват да получат ясни обяснения и гаранции, че сигурността им е защитена.

Кметове от пет общини с обща позиция

Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще разговарят с кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата градоначалници вече излязоха с обща позиция и се обявиха срещу решението на парламента в авиобаза „Безмер“ да бъдат разположени американски самолети и военен персонал.

Според информацията, изпратена с дипломатическа нота от посолството на САЩ, в базата се очаква да пристигнат до осем самолета цистерни и до 250 американски военнослужещи. Самолетите цистерни не са бомбардировачи. Те служат за зареждане на други машини с гориво във въздуха, но самото засилено военно присъствие е предизвикало тревога сред хората в района.

„Не очакваме чудеса, искаме да ни чуват“

Кметът на Безмер Росен Русев заяви пред бТВ, че жителите разбират, че протестът едва ли ще промени вече взетото решение. Те обаче искат държавата да ги информира навреме и да им обясни какви мерки са предприети за предотвратяване на инциденти. „Не очакваме чудеса. Очакваме просто да ни чуват. Когато има такова нещо, малко по-рано да бъдем предупредени, а не в петък да се внася, а във вторник да се гласува“, каза Русев.

По думите му хората искат да знаят какво точно ще се случва в базата, колко дълго ще останат американските сили и как ще бъде гарантирана безопасността на околните села.

Русев е работил повече от осем години в авиобаза „Безмер“ и подчертава, че местните жители не са против самото съществуване на военното летище. То от десетилетия осигурява работа и има важно значение за района.

Подписката тръгна и към съседни села

През последните дни в Безмер и други населени места се събира подписка. Към инициативата са се присъединили и жители на села в съседната Сливенска област.

Документът ще бъде представен на кмета на община Тунджа, а местните управници се надяват да го връчат лично и на министъра на отбраната. „Хората са наясно, че няма да променим решението. Искат обаче, когато се случват подобни неща, да чуват повече гаранции за сигурност и да знаят какви мерки са предприети“, обясни Росен Русев.

Според него присъствието на чуждестранни военнослужещи не носи съществена икономическа полза за селата около базата. Военните използват организиран транспорт и хотели, а местните хора очакват преди всичко спокойствие, а не финансови облаги.

Опасенията са свързани със сигурността

Кметът на Безмер посочи, че сегашното безпокойство е по-силно от обичайното, защото за първи път хората чуват предупреждения от чужда държава, свързани с обекта. „Именно това тревожи хората“, заяви той.

Местните жители искат информация дали базата може да се превърне в потенциална цел и какви действия са предвидени при извънредна ситуация. Те настояват и за по-добра връзка между държавата, общините и хората, живеещи непосредствено до летището.

Военното присъствие на съюзнически сили по принцип е част от мерките за обща отбрана и може да повиши защитата на страната. Липсата на навременна информация обаче е оставила място за страхове и слухове, които сега министрите ще трябва да разсеят.

Мирен протест край авиобазата

Демонстрацията е насрочена за 18:00 часа на около 500 метра от входа на авиобаза „Безмер“. Организаторите уверяват, че протестът ще бъде мирен и няма да има опити за блокиране на базата или нарушаване на обществения ред.

Все още не е ясно дали Димитър Стоянов и Енчо Керязов ще разговарят лично и с протестиращите. Спортният министър познава добре района, тъй като до неотдавна беше заместник-кмет на Ямбол.

Основното искане на хората остава непроменено - държавата да не взема решения за сигурността на региона, без предварително да обясни какво предстои и как ще бъдат защитени гражданите.