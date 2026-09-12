Министри отиват в Безмер часове преди протест за американските самолети
Местните искат гаранции за сигурността, а кметове от пет общини настояват държавата да обясни решението си
Следете всички новини, анализи и коментари за Авиобаза. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Местните искат гаранции за сигурността, а кметове от пет общини настояват държавата да обясни решението си
Те призоваха решенията за националната сигурност да не се диктуват от страх и партийни сметки
На прощалния ритуал няма да бъдат допуснати външни хора и медии
Кучова ще служи като поддържаща база, инвестицията в първата фаза на модерницазията е 50 млн. евро
Българските въоръжени сили имат толкова самолети, колкото са необходими. Това каза министърът на отбраната Николай Ненчев в авиобаза „Граф Игнатиево"....
Германия започва изграждането на своя авиобаза в Турция до границата със Сирия, пише немското сп. "Шпигел". Изданието се позовава на секретна документ...
75-годишен реставратор е подпалил хале в авиомузей в Крумово край Пловдив, съобщиха от Военноокръжната прокуратура в града под тепетата. Минчо Л., кой...
Сеул. Авиобазата на САЩ "Осан" в Южна Корея беше отцепена във връзка с подозрения за стрелец на територията на гимназията, която се намира в комплекса...
Влиянието на екстремистите от „Ислямска държава в Ирак и Леванта" продължава да расте. Расте и нестабилността в страната, след като екстремистите вече...
Крайно време е да купим нови самолети, каза министърът
Ямбол. Авиобаза „Безмер" остана без ток. Летището, в което тази година НАТО ще инвестира 60 милиона лева, е без електричество от вторник вечерта, твър...
Върху удължената писта ще кацат и най-големите самолети на алианса