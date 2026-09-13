Си Цзинпин отправи гореща заплаха към Тръмп. Какво става?
Пекин е предупредил, че няма да приеме нова американска оръжейна сделка преди срещата във Вашингтон
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Пекин е предупредил, че няма да приеме нова американска оръжейна сделка преди срещата във Вашингтон
Във водената от премиера делегация са включени също Атанас Пеканов и Иван Василев
Посещението бележи нова фаза от усилията на САЩ за постигане на мир
Китай е сред най-големите световни пазари, а разходите на китайските туристи зад граница могат да достигнат близо 280 млрд. долара
Москва настоява бъдещото споразумение за Украйна да отчита както нейните искания, така и промените на бойното поле
Двустранното сътрудничество, европейският дневен ред и международните предизвикателства ще бъдат сред основните теми
Министър-председателят даде брифинг в резиденция „Бояна" след среща с председателя на Европейския съвет
Източници, близки до Кремъл, твърдят, че руският президент вижда прекратяването на войната без значим резултат като опасност за собствената си власт
Джон Ратклиф е сондирал руските служби дали могат да убедят Кремъл да се върне към преговорите, докато Киев предупреждава за възможна нова руска ескал...
Той ще провери възстановяването и мерките за подкрепа на засегнатите хора
Необявеното пътуване идва в момент, когато Вашингтон следи руски приготовления в Украйна и опитва да овладее две тежки международни кризи
София и Анкара с общ фронт срещу новото поколение престъпни групи
Украинският президент пристигна в страна, традиционно близка до Москва, и започна разговори със сръбския си колега
Тя ще разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост
Местните искат гаранции за сигурността, а кметове от пет общини настояват държавата да обясни решението си
Безпрецедентното пътуване идва на фона на войната в Украйна, заплахите за нови санкции и старите сенки на „Русиягейт“
София предлага по-голям пренос от Гърция за Украйна и Молдова преди критичния зимен сезон
Сенаторът премина от безпощаден критик на президента до негов доверен съветник по Русия, Иран и външната политика
Засега няма официална информация от властите дали има жертви или ранени
Визитата в страната ни се осъществява във важен момент