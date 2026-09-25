МВФ идва у нас. Проверки и срещи

Мисия на Международния валутен фонд ще посети България, съобщиха от фонда.

Ръководеният от Фабиан Борнхорст екип ще бъде у нас от 28 септември до 2 октомври.

По време на посещението експертите от фонда ще проведат срещи с представители на правителството, служители на централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни, с които ще обсъдят текущите икономически и финансови развития.

Настоящото посещение е част от регулярния ангажимент на МВФ за наблюдение и диалог с държавите членки.