Дунав тръгна нагоре почти навсякъде, но проблемът остава

Нивото на река Дунав се повишава в почти целия български участък на реката, съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на Дунав“ в Русе. Най-голямото покачване през последното денонощие е измерено при Лом - със седем сантиметра.

Въпреки промяната хидроложката обстановка остава усложнена и ограниченията за газенето на плавателните съдове продължават да действат по целия български участък. Добрата новина е, че през последните 24 часа няма заседнали кораби.

При Видин нивото на реката се е повишило с четири сантиметра, а при Ново село и Оряхово - с по три сантиметра. При Никопол покачването е с два сантиметра, а при Русе - със сантиметър. Единствено при Свищов няма промяна, докато при Силистра е отчетено понижение с два сантиметра.

При Русе нивото е минус 123 сантиметра спрямо условната кота нула. Прогнозата за следващите два дни е покачването там да продължи и реката да се вдигне с още три сантиметра. Данните на агенцията и през предходните дни показваха много ниски стойности по българския участък, включително отрицателни нива при всички основни станции.

Ниските води продължават да създават трудности за корабоплаването. По информация на дирекция „Речен надзор“ в Русе към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за последното денонощие няма плавателни съдове, заседнали в или извън корабоплавателния път. В сила обаче остават всички ограничения за газенето на корабите по целия участък на реката.