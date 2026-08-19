Данъчна революция в Полша! Вдига налога за големия бизнес, облекчава средната класа

Полша подготвя промени в данъчната си система, с които ще облекчи данъчната тежест върху средната класа, но ще увеличи налога за най-големите компании. Плановете бяха представени от премиера Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

Правителството възнамерява да повиши прага, над който се прилага по-високата ставка на данъка върху доходите на физическите лица. Той ще бъде увеличен от 120 000 на 130 000 злоти годишно.

Предвижда се и въвеждането на ново междинно данъчно ниво. Доходите между 130 000 и 150 000 злоти ще бъдат облагани с 24%, докато сегашната ставка от 32% ще се прилага за доходите над 150 000 злоти.

Промяната идва на фона на значителното увеличение на заплатите в Полша през последните четири години. Данъчните прагове обаче не са променяни от 2022 г., което означава, че все повече представители на средната класа автоматично попадат в групата с най-висока данъчна ставка.

Намаляването на данъчната тежест върху доходите беше и едно от основните предизборни обещания на Гражданската коалиция на Туск преди парламентарните избори през 2023 г.

Големият бизнес ще плаща повече

За да компенсира очакваното намаляване на приходите от данъка върху доходите, правителството планира да увеличи корпоративния данък за най-големите компании.

Фирмите с годишни приходи над 50 млн. евро ще плащат 22% корпоративен данък вместо досегашните 19%.

Според финансовия министър Анджей Домански промените са разработени така, че да не създават допълнителен натиск върху държавните финанси.

„Предложените днес промени до голяма степен се компенсират взаимно. Това вероятно е първата промяна в данъчната система от много години насам, която не струва нищо на бюджета, а е бюджетно неутрална“, заяви Домански на съвместна пресконференция с Туск.