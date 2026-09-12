Данъчна революция в Полша! Вдига налога за големия бизнес, облекчава средната класа
Прагът за по-високата ставка се увеличава до 130 000 злоти, а компаниите с приходи над 50 млн. евро ще плащат 22% корпоративен данък вместо досегашнит...
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Прагът за по-високата ставка се увеличава до 130 000 злоти, а компаниите с приходи над 50 млн. евро ще плащат 22% корпоративен данък вместо досегашнит...
ДДС за ресторантьорите остава 9%, данъчните оценки не се променят
Санкт Петербург. Лидерите от Г-20 са се споразумели да предприемат мерки срещу големите компании, които избягват плащането на данъци, предаде АП. Лид...