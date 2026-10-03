България с нова карта! Голямата промяна

От 1 януари 2027 г. България ще влезе в нова териториална логика. Това не е административна реформа, не е чертане на нови граници и не е политическо преформатиране. Това е промяна в начина, по който страната мисли себе си - как измерва развитието си, как планира бъдещето си и как се вписва в европейската карта на регионалните политики. Новата класификация NUTS, която влиза в сила в целия ЕС, изисква от държавите да прецизират своите статистически райони така, че данните да бъдат съпоставими, а стратегиите - реалистични и работещи.

Четири района вместо шест: Новата геометрия на България

Сегашните шест района за планиране - Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен, ще останат в историята. На тяхно място идва по-ясна, по-едра и по-функционална структура от четири района.

Северният район ще обхваща Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра – една широка дъга от Дунав до Стара планина, в която се събират най-уязвимите към обезлюдяване територии и най-силните културно-исторически ядра на Северна България.

Източният район ще включва Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол – крайбрежна и полу-крайбрежна зона, в която морската икономика, туризмът, логистиката и земеделието се преплитат в един от най-динамичните региони на страната.

Южният район ще бъде най-големият по територия: София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали. Това е районът на индустриалните зони, на коридорите към Гърция и Турция, на Родопите и на най-силните икономически центрове извън столицата.

Столичният район ще бъде самостоятелен – територията на Столична община. София получава собствена рамка за планиране, отделена от останалата страна, за да може стратегиите ѝ да отразяват реалната ѝ тежест: икономически, демографски, инфраструктурно и институционално.

NUTS 1: България става единен регион

Промяната не е само на ниво райони за планиране. На най-високото статистическо ниво NUTS 1 България досега беше разделена на два големи региона – Северна и Югоизточна България, и Югозападна и Южна централна България.

От 2027 г. тези два региона се обединяват в единен национален регион NUTS 1. Това означава, че страната ще бъде разглеждана като единна териториална единица в европейските статистически и стратегически рамки - важна промяна, която улеснява планирането, но и поставя по-голяма отговорност върху вътрешното райониране.

София – отделена, за да бъде управлявана по-добре

Отделянето на Столичния район не е символичен жест. То е признание, че София е икономически, демографски и инфраструктурно различна от останалата страна.

За трите големи района - Северен, Източен и Южен, ще се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие. За Столичния район ще има отделен план за интегрирано развитие, който ще изпълнява и функциите на регионална стратегия.

Това е опит да се избегне досегашният проблем: столицата да „изяжда“ вниманието, ресурсите и статистическите показатели на Югозападния район, което затрудняваше достъпа до европейско финансиране за останалите области.

Регионалните съвети - от шест към четири

С новото райониране се променя и архитектурата на управлението. Регионалните съвети за развитие ще бъдат четири – по един за всеки нов район. Това означава по-ясна координация, по-малко разпиляване на отговорности и по-цялостен подход към регионалните политики.

Защо се прави всичко това?

МРРБ е категорично: промяната е необходима, за да бъде приведено националното законодателство в съответствие с новата европейска класификация NUTS. Но зад това стои и по-дълбока логика.

България има нужда от райони, които са достатъчно големи, за да бъдат икономически смислени, и достатъчно компактни, за да бъдат управляеми. Новата структура цели да намали статистическите изкривявания, да подобри достъпа до европейски програми и да създаде по-реалистични карти на развитието.

България 2027: Нова карта, старите граници, различна перспектива

Административната карта остава същата. Областите и общините не се променят. Но начинът, по който страната мисли себе си, се преначертава.

От 2027 г. България ще бъде страна с единен NUTS 1 регион, четири големи района за планиране и отделена столица със собствена стратегическа рамка.

Това е нова география – не на територията, а на развитието.

И тя ще определя как България ще расте, ще се свързва и ще се променя през следващото десетилетие.