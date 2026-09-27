Мощен инвеститор позлатява два града в Пиринско. Бум на работните места

Югозападна България се превръща в една от най-динамично развиващите се търговски зони в страната. Гоце Делчев е на път да направи голяма крачка в модерната търговия с изграждането на новия търговски комплекс XOPark Gotse Delchev. Инвеститорът "Тринити Кепитъл" официално даде старт на амбициозния проект, който обещава да трансформира пазарната среда в региона и да създаде нови възможности за местните жители и гостите на града.

Стратегическа локация и модерен дизайн

Новият търговски комплекс ще бъде разположен на ул. "Панаирска ливада" №3. Мястото е избрано изключително прецизно - непосредствено до първото кръгово кръстовище на входа на Гоце Делчев откъм Банско. Тази ключова локация осигурява перфектна видимост и удобен достъп както за автомобилния поток от и към планинските курорти, така и за пешеходния трафик от града.

Проектът се простира върху 16 000 квадратни метра обща търговска площ. За удобство на шофьорите е предвиден обширен паркинг с 460 паркоместа, които да поемат засиления трафик в пиковите часове и през уикендите.

Първият Kaufland в Гоце Делчев и над 25 бранда

Ключовият момент в новия ритейл парк е първият магазин на веригата Kaufland в Гоце Делчев. Хипермаркетът ще се шири върху 3800 квадратни метра площ. Това е второто успешно партньорство между "Тринити Кепитъл" и търговската верига, с което се надгражда концепцията за бързо, удобно и достъпно пазаруване под един покрив.

Освен Kaufland, в XOPark Gotse Delchev се очаква да отворят врати над 25 търговски обекта. Посетителите ще разполагат с богат избор от водещи международни и български брандове в сферата на модата, спортните стоки, обувките, аксесоарите, обзавеждането за дома, нехранителните стоки и дрогерията. В комплекса ще има дискаунт магазини, заведения за хранене и разнообразие от обекти за услуги.

Ефектът върху регионалната икономика

Новата търговска зона е замислена не просто като място за покупки, а като съвременен център за свободното време. Изпълнителният директор на "Тринити Кепитъл" Стоян Колев подчертава, че целта е да се създаде модерна дестинация, която да отговаря на нарастващите нужди на жителите на Гоце Делчев и целия регион. Членът на Управителния съвет на Kaufland Bulgaria Петя Владимирова допълва, че проектът съчетава удобство и разнообразие, осигурявайки най-висок стандарт на обслужване.

Инвестицията ще донесе значителен икономически импулс за Неврокопския край, разкривайки десетки нови работни места и привличайки пазаруващи от съседните общини Хаджидимово, Гърмен и Сатовча.

Едновременен подем и в Сандански

Проектът в Гоце Делчев е част от по-широката стратегия на "Тринити Кепитъл" за разширяване на мрежата от ритейл паркове в страната. Паралелно с работата в Гоце Делчев, инвеститорът напредва с бързи темпове и по друг мащабен обект в Югозапада - XOPark Sandanski.

В Сандански ключовият търговски оператор ще бъде Lidl Bulgaria. Комплексът там също ще съчетае магазини, заведения и услуги, обслужвайки както местните жители, така и засиления транзитен и туристически поток към Гърция. С тези два проекта Югозападна България трайно се утвърждава като една от най-привлекателните зони за ритейл инвестиции у нас.