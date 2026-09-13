Нов икономически проект за милиони позлатява любим наш град
Новият комплекс ще привлича хора от целия регион, ще създава работни места и ще задържа повече пари в местната икономика
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Новият комплекс ще привлича хора от целия регион, ще създава работни места и ще задържа повече пари в местната икономика
Най-новият ритейл парк изниква с бързи темпове в Пловдив и позлатява три квартала. Комплексът е част от бързо развиващата се търговска и жилищна зона...
Общо 15 търговски позиции ще създадат микс от хранителни магазини, техника, мода, домашни стоки, козметика, заведения за бързо хранене и специализиран...
То cъбиpa нa eднo мяcтo 30 мaгaзинa и зaвeдeния нa вoдeщи бългapcĸи и мeждyнapoдни бpaндoвe
Простира се върху терен от 42 декара
Присъстващите ще участват в томбола за ваучери-подарък
Пловдив. Ритейл Парк Уест ще бъде най-големият ритейл парк в Южна България с обща площ 85 000 кв.м, от които над 43 000 кв.м. търговска площ. С благоп...