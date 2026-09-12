Нов икономически проект за милиони позлатява любим наш град

Нова Загора е на прага на една от най-сериозните инвестиционни промени през последните години. Първият ритейл парк в града вече се строи, а още преди откриването му 85% от търговските площи са договорени. Това е силен знак за доверието на бизнеса в потенциала на общината и проект, който може да превърне Нова Загора в притегателна търговска точка не само за местните жители, но и за хората от съседните общини и преминаващия през региона поток.

Първият ритейл парк започва с почти пълна заетост

Комплексът ще бъде изграден върху терен от 26 600 кв. м, а планираната търговска площ е около 11 000 кв. м. Очаква се да бъде завършен в началото на 2027 г.

Още преди откриването му интересът е впечатляващ - 85% от площите вече са договорени. Това означава, че проектът влиза в строителството не като рисковано начинание, а със сериозна предварителна ангажираност от страна на бизнеса.

„Нова Загора вече е на картата на бизнеса. Това е резултат от последователна работа и ясна цел - да създаваме условия за инвестиции, въпреки конкуренцията на по-големи икономически центрове като Пловдив, Стара Загора и Сливен“, заяви пред Мъни.бг кметът Галя Захариева.

По думите й ритейл паркът е поредното доказателство, че инвеститорите виждат потенциал в общината.

Работни места и повече пари, които остават в града

Един от най-важните ефекти ще бъде задържането на част от потреблението в самата Нова Загора.

Досега много жители пътуват до Стара Загора, Сливен или други по-големи градове за покупки и услуги. С появата на новия комплекс част от тези средства ще остават в местната икономика.

„Очакваме нови работни места, повече възможности за местните фирми и разширяване на търговията и услугите. Част от средствата, които днес жителите харчат в други градове, ще останат в местната икономика“, подчерта Захариева.

Точно това превръща проекта в нещо повече от поредния търговски обект. Новият парк може да увеличи икономическия оборот, да стимулира съпътстващи услуги и да създаде допълнителни възможности за местния бизнес.

Големи марки вече избраха Нова Загора

Предвиденият търговски микс включва супермаркет, магазини за мода и обувки, техника, спортни стоки, продукти за дома, дискаунтъри, дрогерия, аптека и заведения за хранене.

Сред заявените марки са Lidl, TeMax, CCC, ShockPrice, TEDi, Sinsay и Lilly Drogerie.

Присъствието на толкова разпознаваеми компании още при старта е допълнителен сигнал, че бизнесът очаква стабилен клиентски поток и вижда потенциал в града.

Паркът може да обслужва много по-голям район

От общината очакват новият комплекс да привлича посетители не само от Нова Загора.

Добрата транспортна свързаност и видимостта от основните пътни направления дават възможност паркът да обслужва и жители на околните населени места, както и пътуващите през района.

Това може да превърне комплекса в регионална търговска точка и да увеличи потока към града, което от своя страна ще носи ползи и за други местни бизнеси.

„Благодарение на добрата транспортна свързаност и видимостта от основните пътни направления комплексът има потенциал да се превърне в предпочитана търговска точка не само за Нова Загора, но и за целия регион“, посочват от общината.

Ритейл паркът е само началото

Особено важно е, че търговският комплекс не е изолиран проект. Той е част от по-широка стратегия за икономическо развитие на Нова Загора.

Паралелно се подготвя Индустриален парк „Перла“, който трябва да бъде реализиран върху около 70 декара на територията на бившето едноименно предприятие.

За проекта са осигурени 28 млн. лв. по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Безвъзмездното европейско финансиране е близо 14,32 млн. евро, а общинското съфинансиране възлиза на 5,37 млн. евро.

Водещ партньор е „Милкотроник“, а в проекта участват още „МДМ Ритейл Пропърти“, „Сорико“ и „Диев Инвест“.

Очаква се индустриалният парк да бъде завършен до 2028 г., след приключване на проектните и съгласувателните процедури.

Нова зона край Баня ще отваря и туристическа перспектива

Третата голяма посока е развитието на село Баня и туристическия потенциал около язовир „Жребчево“ и долината на Тунджа.

Общината планира инвестиция от близо 12,1 млн. лв. за регионална търговско-туристическа зона, която трябва да свърже местния бизнес с туристическия поток.

Така Нова Загора се опитва да комбинира търговия, индустрия, логистика и туризъм в една по-широка икономическа среда.

„Най-голямото ни предимство е съчетанието между стратегическо местоположение, транспортна свързаност и активна общинска политика“, заяви Галя Захариева.

Според нея интересът към общината вече е реален и обхваща различни сектори.

„Нашата работа е този интерес да се превърне в устойчиви работни места, силен местен бизнес и по-добра среда за живот. За нас инвестицията има смисъл, когато ползата от нея достига до хората“, подчерта кметът.

Ако трите големи проекта бъдат реализирани според плановете, Нова Загора може да направи именно това, към което много по-малки градове се стремят - да спре изтичането на икономическа активност към големите центрове и да започне сама да привлича бизнес, потребители и инвестиции от целия регион.