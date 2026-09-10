Пулев от Пекин: Искаме китайски инвестиции с висока добавена стойност

България отправи директна покана към китайския бизнес за инвестиции в производството на електрически автомобили и високотехнологична индустрия у нас. Темата беше поставена на срещата в Пекин между вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и китайския вицепремиер Дин Сюесян.

Двете страни си поставят далеч по-практична цел от досегашния политически диалог - стратегическото партньорство да започне да се измерва в конкретни проекти, производства, технологичен трансфер и работни места.

Имаме златен прозорец за нови възможности

„Имаме силна политическа воля да отворим нова страница в двустранните отношения с Китай. Имаме златен прозорец за нови възможности и за практическо развитие на отношенията между двете страни“, заяви Пулев след разговора.

Той припомни, че стратегическото партньорство между България и Китай беше установено по време на посещението на Румен Радев в Китай през 2019 г. Сега амбицията на правителството е политическата рамка да бъде превърната в икономически резултат.

„Днес имаме ясен фокус върху задълбочаването на взаимодействието и конкретни възможности за инвестиции“, подчерта вицепремиерът.

Електромобилите излизат на първа линия

Най-силният икономически акцент в разговорите е автомобилната индустрия. България ясно заявява готовност да привлича китайски компании в производството на електрически автомобили и свързаните с тях технологии.

„Ключово е взаимодействието и привличането на инвестиции в сферата на електрическите автомобили. България е отворена за инвестиции, които създават нови работни места, носят висока добавена стойност и технологичен трансфер“, каза Пулев.

Посланието е важно, защото правителството не търси просто външен капитал, а индустриални инвестиции, които да оставят производство и технологии в страната. Наред с електромобилите на масата са поставени енергетиката, високите технологии, декарбонизацията и по-широкото индустриално сътрудничество.

България е важен партньор

Китайският вицепремиер Дин Сюесян също даде положителна оценка на перспективите пред икономическите отношения. Той определи момента като подходящ за разширяване на взаимноизгодното сътрудничество и подчерта значението на България като партньор на Китай в Югоизточна Европа.

Дин приветства усилията на София за привличане на инвестиции в електромобилността. Двамата вицепремиери се обединиха около тезата, че политическото партньорство трябва все по-видимо да се превръща в конкретни бизнес проекти.

Именно това ще бъде истинският тест за новата фаза в отношенията - дали заявеният интерес ще стигне до инвестиционни решения, заводи и реално производство в България.

Пекин събра големия международен бизнес

Посещението на Пулев съвпада с Китайския международен панаир за търговия с услуги - CIFTIS, който се провежда в Пекин от 9 до 13 септември. Тази година форумът привлича представители на около 90 държави, региони и международни организации, а на място участват повече от 1800 компании.

Пулев участва заедно с Дин Сюесян в официалното откриване на форума. CIFTIS е един от големите международни икономически формати на Китай и обхваща технологии, дигитализация, финансови услуги, логистика, туризъм и нови модели в търговията с услуги. Тази година сред основните теми са дигиталната и интелигентната трансформация, зеленото развитие и международното бизнес сътрудничество.

България търси по-голямо парче от китайските инвестиции

В срещите в Пекин участваха още министърът на туризма Илин Димитров и заместник-министри от икономиката, енергетиката, регионалното развитие и земеделието. Широкият състав на делегацията показва, че София търси не единичен проект, а възможност за разгръщане на сътрудничеството в няколко икономически сектора едновременно.

Пулев е в китайската столица и за Деветнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество. Именно там разговорите трябва да бъдат сведени от големите политически послания до конкретните бариери, възможности и проекти.

Голямата цел вече е ясно формулирана - България иска да използва стратегическото партньорство с Китай не като дипломатическа формула, а като инструмент за привличане на реално производство. Ако заявеният интерес към електромобилите се материализира, това би означавало не просто нов чужд инвеститор, а възможност страната да се включи много по-дълбоко в една от най-бързо развиващите се индустрии в света.