Петима в надпреварата на „Възраждане“ за президентския вот

До края на тази седмица или най-късно в началото на следващата трябва да стане ясно кой ще бъде кандидатът на „Възраждане“ за президент и дали това ще бъде самият лидер на партията Костадин Костадинов. Формацията вече е свела избора си до петима души и провежда вътрешно проучване, в което участват не само членове и симпатизанти, но и хора, които не гласуват за нея.

Костадинов постави като основно изискване бъдещият кандидат да бъде ясно разпознаваем политически и да може да действа независимо. „Възраждане“ вече е регистрирана в ЦИК за президентските избори на 25 октомври.

От десетки имена останаха петима

Подборът във „Възраждане“ продължава повече от месец. По-рано Костадинов разкри, че първоначално са били обсъждани 27-28 възможни имена, които постепенно са сведени до пет. Още при регистрацията на партията за изборите от формацията потвърдиха, че именно между пет кандидатури ще бъде направен окончателният избор.

Сега проучването влиза във финалната си фаза. „Питаме хора, които не гласуват за „Възраждане“. Ако искаш да спечелиш доверието на една част от българския народ, трябва да разбереш какво искат“, обясни Костадинов пред БНТ. Така партията се опитва да провери не само кой кандидат е най-приемлив за твърдите й поддръжници, но и кой би могъл да достигне до избиратели извън традиционната й база.

Самият Костадинов засега не казва директно дали е сред петимата. Преди дни той също отказа да разкрие имената, като посочи, че процедурата трябва да приключи, преди да бъдат правени предварителни оценки.

Не разбирам защо някои се срамуват от партията си

Лидерът на „Възраждане“ използва темата за кандидатурите и за критика към практиката политически лица да бъдат издигани чрез инициативни комитети. Според него принадлежността и политическите позиции на кандидатите трябва да бъдат ясно заявени пред избирателите.

„Не мога да разбера инициативните комитети, не мога да разбера защо някои хора се срамуват от идеологическата, политическата, партийната си принадлежност. Аз се гордея с идеологията, която имаме“, заяви Костадинов.

По думите му кандидатурата за президент трябва да има отчетливо политическо лице, а опитите около един кандидат да бъдат събирани хора с твърде различни позиции създават неяснота за избирателите. Той нарече подобно „голямо ветрило“ израз на „политическо лицемерие“ - оценка, която е част от неговата политическа позиция в започващата кампания.

Независимостта като първо условие

Костадинов очерта и качеството, което според него трябва да стои над всички останали при избора на държавен глава. „Всички искаме да имаме независим президент, който не се командва от никого“, заяви той.

Според лидера на „Възраждане“ президентът трябва да бъде едновременно политически разпознаваем и способен да отстоява собствена позиция. Той определи държавния глава като „лицето на нацията“ и фигура, с която гражданите трябва да могат да се идентифицират и да се гордеят.

Костадинов постави предстоящия вот и в по-широк разговор за българската държавност. По думите му българите често приемат собствената си държава за даденост, въпреки че националната независимост в световен мащаб далеч не е нещо автоматично.

„Българите сме част от много елитен клуб на независимите държави. Приемаме държавата си за даденост. На света има над 5 хиляди народности и едва 200 държави“, каза той.

Името трябва да стане ясно до дни

„Възраждане“ още в края на август обяви, че ще участва със собствена партийна кандидатура, а не чрез инициативен комитет. Тогава Костадинов постави срок от около десет дни за приключване на вътрешното допитване.

С наближаването на финала интригата вече е концентрирана основно върху два въпроса - кой от петимата ще получи най-силна подкрепа и дали самият Костадинов ще реши да влезе в президентската надпревара. Отговорът трябва да дойде до броени дни, когато „Възраждане“ приключи проучването и официално покаже своята двойка за изборите на 25 октомври.