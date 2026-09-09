Президентската битка се заплита: 8 партии и 11 независими кандидати напират към „Дондуков“ 2

Осем партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в изборите за президент и вицепрезидент на България, насрочени за 25 октомври.

Това съобщиха от ЦИК, като уточниха, че документите са постъпили до 17:00 ч. днес.

Сред партиите, заявили участие във вота, са „Възраждане“, „Правото“, „Движение за права и свободи“, „Българска социалдемокрация – Евролевица“, „Народна партия истината и само истината“, „Морал, единство, чест“, „Величие“ и „Български земеделски народен съюз“.

Кои независими кандидати влизат в надпреварата?

Документи са внесли и 11 инициативни комитета, които издигат независими кандидат-президентски двойки:

Лъчезар Аспарухов Аврамов – Ивайло Дражев Атанасов

Иванка Великова Цветанова-Петкова – Панайот Александров Кючуков

Методи Веселинов Бъчваров – Ленин Велинов Станоев

Иво Иванов Лулчев – Стефан Димитров Попов

Искра Йорданова Недева – Стоян Руменов Георгиев

Росен Пламенов Миленов – Иван Стефанов Иванов

Величка Неделчова Георгиева – Росен Игнатов Иванов

Камен Захариев Тасков – Галя Димитрова Иванова

Нако Райнов Стефанов – Нина Петкова Ламбова

Борис Кирилов Анзов – Бранимир Мичев Мичев

Волен Николов Сидеров – Славчо Георгиев Велков

Кандидатурите са внесени от съответните инициативни комитети, като всеки от тях има определен представител пред изборната администрация.

Кога изтичат сроковете?

Инициативните комитети имат време да подадат документи за регистрация за участие в изборите до 17:00 ч. на 14 септември.

Следващият важен срок е 22 септември, когато трябва да приключи регистрацията на кандидатите.

Така президентската кампания постепенно започва да придобива очертания, а до крайния срок остават още няколко дни, в които списъкът с участниците може да се разшири.