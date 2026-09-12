Президентската битка се заплита: 8 партии и 11 независими кандидати напират към „Дондуков“ 2
ЦИК отчете първите заявки за вота на 25 октомври, а срокът за инициативните комитети изтича на 14 септември
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ЦИК отчете първите заявки за вота на 25 октомври, а срокът за инициативните комитети изтича на 14 септември
ЦИК приключва регистрацията на партии и коалиции, докато шест независими двойки вече заявяват участие в битката за държавен глава
Комитетите имат срок до 14 септември, партиите и коалициите – до 9 септември
Документите за регистрация бяха предоставени от Искра Михайлова, Халил Летифов, Атидже Алиева-Вели, Тансер Бейти и Левент Апти
ЦИК прие правилата за провеждане на предизборната кампания
Йотова още не е обявила своя вицепрезидент, при други двама кандидати също липсват имена на подгласници
Досега повредените устройства просто са били изваждани от изборния процес, а сега започва цялостна профилактика
Според изборните експерти проблемът е сериозен
Прие хронограмата за вота
Партиите имат срок до 9 септември за регистрация, а кандидатите за президент и вицепрезидент – до 22 септември
Комисията не очаква технологични затруднения при задължителното машинно гласуване на 25 октомври
За председател е избран Георги Хорозов
Поема изборния процес
Ясен е новият състав на комисията
Илияна Йотова за първи път изслуша претендентите, излъчени от партиите
„Прогресивна България“ получава 7 места в комисията, ГЕРБ-СДС - 3, а останалите формации разпределят още 5 позиции
Георги Хорозов е кандидатът за председател на комисията
Това стана на консултациите при Президента, свързани с назначаването на новата Централна избирателна комисия
Тя ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции
Тя е добре познато име в изборната администрация