Кой ще организира следващите избори? Новата ЦИК вече е факт

Новият състав на Централната избирателна комисия (ЦИК) официално встъпва в длъжност от 23 юни, след като президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването на членовете на комисията, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание.

Начело на ЦИК застава Георги Хорозов. Негови заместници ще бъдат Исмаил Осман и Маргарита Махаева, а за секретар е определена Йорданка Ганчева.

В състава на комисията влизат още Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

Процедурата по избора на новата изборна комисия започна в началото на юни. На 9 юни държавният глава проведе публични консултации с парламентарните сили, които представиха своите номинации. На 12 юни кандидатите бяха изслушани, а след приключването на процедурата новият състав получи мандат да организира и контролира бъдещите избори в страната.

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