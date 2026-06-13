България може да спести над 3 милиона евро от софтуерни лицензи
Европейският лидер в областта на вторичния софтуерен пазар Forscope представи в София решения за публичния и частния сектор с икономии до 70%
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Европейският лидер в областта на вторичния софтуерен пазар Forscope представи в София решения за публичния и частния сектор с икономии до 70%
Те са от особена важност за единната валута
На представянето на анализа присъстваха представители на държавни органи и депутати
Въпросните атаки не засягат съдържанието на интернет сайтовете
Към този момент всички институционални сайтове работят нормално
Проверка е възложена на ДАНС и ГДБОП
В сферата има безхаберие и темата не интересува почти никоя от държавните институции
Движение България на гражданите предложи решение на проблема с различните такси, които плащат гражданите за едни и същи държавни услуги. До 1 март 201...
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