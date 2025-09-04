Ключови държавни институции минаха в евро

Търговският регистър е изцяло подготвен за присъединяването на България към еврозоната, а капиталът на десетки хиляди компании вече ще се изписва в евро.

Работи се за адаптацията на всички останали регистри – имотен, Булстат, ЦРОЗ, РИОС и Специалния регистър Булстат, пише Фрог.

Подготовката на Търговския регистър е ключова за въвеждането на еврото, защото именно там се изписва капиталът на всички български компании.

При преминаването към новата валута е необходимо той да бъде коректно отразен в евро, за да се гарантира правна яснота и защита на бизнеса.

„Регистърът е свързан и с останалите бази данни – Булстат, данъчни и банкови системи – и всяко забавяне или несъответствие може да блокира сделки, кредити и международни договори, предаде Фрог.

„Предвидени са достатъчно гаранции и указания. Ще разясняваме на гражданите и бизнеса положителните ефекти за икономиката ни. Нека хората бъдат спокойни, а бизнесът уверен“, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев на информационна среща в Пловдив, част от Националната кампания за въвеждането на общата европейска валута.

По думите му членството в еврозоната ще донесе икономическа и ценова стабилност, по-добър достъп на българските компании до международни пазари, развитие на икономиката и нови работни места. „Защитата на българския народ чрез финансова стабилност и възможности да се развиват в родината си – това е истинският патриотизъм“, добави той.

