Фермери ще вземат милиони за зелени решения

Земеделските производители, кандидатствали по агроекологичните интервенции за Кампания 2025, вече получиха над 40 милиона лева преди крайния срок, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Плащанията обхващат 2822 фермери, които прилагат практики, насочени към опазване на климата и околната среда. Сред тях са насърчаване на естественото опрашване чрез стационарни пчелини, използване на култури и сортове, устойчиви на климатичните условия, както и опазване на застрашени местни сортове и автохтонни породи.

Финансовата подкрепа покрива и традиционните практики за сезонна паша и възстановяването на деградирали пасищни територии. Ставките за субсидиите са регламентирани в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. и съгласно Наредба № 10 от 27 юни 2023 г.

Право на подпомагане имат само земеделци, които изпълняват изискванията за конкретните интервенции и са подали необходимата документация в установения срок. „Основният ни приоритет е навременното и ефективно подпомагане на фермерите, особено предвид предизвикателствата, пред които те са изправени“, заяви изпълнителният директор на ДФЗ Ива Иванова по време на годишната среща на Национално сдружение „Обединени земеделски производители“, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com