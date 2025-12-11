Нов маршрут от наше летище прави удар с туристите

Испанската нискотарифна авиокомпания „Волотеа“ открива нов сезонен маршрут между Лил и Бургас, който ще стартира на 27 май 2026 г. и ще се изпълнява всяка сряда. Линията ще укрепи въздушната свързаност между България и Франция и ще подпомогне туризма в Южното Черноморие.

С новата връзка Бургас става второто българско летище, обслужвано от „Волотеа“. Освен привличането на повече френски туристи, маршрутът ще улесни и българските пътници и диаспората във Франция при пътувания до Северна Франция.

Главният изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ Михаел Ройш отбеляза, че новата линия е доказателство за доверие към региона и дългосрочни инвестиции в летището, докато се изгражда новата писта. Валерия Ребасти, директор „Международни пазари“ във „Волотеа“, подчерта, че маршрута ще улесни контактите между двете държави и ще предложи на пътниците удобен вариант за пътуване.

Линията Лил – Бургас е оперирана за последно през 2023 г. Понастоящем летището е временно затворено за основен ремонт на пистата, започнал през ноември, като полетите ще бъдат възобновени през април 2026 г. Инвестицията надхвърля 50 милиона евро и цели осигуряване на безопасност и готовност за целогодишен трафик, съобщи БТА

