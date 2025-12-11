Девня променя правилата: Инвестиция за милиони ще опазва природата

В България стартира мащабен проект за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (СО₂) в циментовия завод на Heidelberg Materials в Девня. Компанията си партнира с гръцката EnEarth, дъщерно дружество на британската група Energean, за изграждане на цялостна инфраструктура за транспортиране и безопасно съхранение на уловения СО₂.

Проектът ANRAV предвижда първата интегрирана система в Източна Европа за улавяне, използване и дългосрочно съхранение на въглеродния диоксид, като се очаква годишно да бъдат обработвани около 800 хиляди тона СО₂. EnEarth ще поеме ролята на оператор за безопасното съхранение на уловения газ.

Инициативата получи 190 млн. евро от Европейския иновационен фонд, като 38 млн. евро са специално за изграждане на наземно геоложко хранилище и специализиран тръбопровод. Общата инвестиция в технологията надвишава 800 млн. евро.

Неіdelberg Materials и EnEarth ще координират техническото развитие на проекта, разрешителните процедури и ангажирането на заинтересованите страни, за да достигнат окончателно инвестиционно решение (FID) и да започне търговската експлоатация.

Проектът ANRAV се очаква да бъде реализиран до 2030 г., като ще постави България сред водещите страни в Европа по въглеродно неутрални технологии в циментовата индустрия, съобщи money.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com