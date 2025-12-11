Виси ли еврото на косъм заради политическия удар

Ако има продължителна политическа криза или предсрочни избори:

Технически приемането на еврото може да бъде изправено пред закъснения или усложнения, ако няма редовно правителство, което да координира последните законодателни и административни стъпки.

Политическата нестабилност може да доведе до по-висока волатилност на пазарите и несигурност сред инвеститорите, което е нежелателно в навечерието на такава голяма икономическа промяна.

Какво вероятно ще се случи във финансовия сектор Българската народна банка (БНБ) и Министерството на финансите ще продължат подготовката за евро, включително комуникационна кампания и техническа координация с ЕС, дори при служебен кабинет. Финансовите пазари могат да останат напрегнати краткосрочно поради политическата несигурност, но както показват оценките на международните институции, самият икономически фундамент за приемане на еврото остава стабилен.