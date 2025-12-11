Голям залог: активите на „Лукойл“ на финалната права

Руската компания „Лукойл“ вероятно предпочита офертата на американската банка Xtellus Partners за покупката на международните ѝ активи пред множество конкурентни предложения. Според източници на Reuters причината е, че предложението е под формата на безкасово споразумение, което би позволило ценните книжа на „Лукойл“, държани в САЩ, да бъдат върнати на компанията.

Министерството на финансите на САЩ вчера удължи крайния срок за продажбата на международните активи на „Лукойл“ до 17 януари. Активите, оценявани на около 22 милиарда долара, подлежат на продажба след наложените санкции върху „Лукойл“ и „Роснефт“, които целят оказване на натиск върху Москва за постигане на мирно споразумение с Украйна.

Xtellus предлага да организира размяна на ценните книжа на „Лукойл“, притежавани от американски инвеститори, чрез безкасово споразумение, като в замяна компанията да получи глобалните активи на руския петролен гигант. Xtellus отказва коментар, а „Лукойл“ не отговаря на запитванията на Reuters.

Международните активи на „Лукойл“, които включват нефтени и газови проекти, рафинерии и над 2000 бензиностанции, привличат интерес от множество големи компании — от инвестиционната група Carlyle до петролния концерн Chevron.

Компанията е възложила на Павел Жданов, вицепрезидент по финансите, да води разговорите с потенциалните участници в търга, съобщават четири източника, част от които участват пряко в преговорите. Ако Xtellus постигне споразумение, тя ще трябва да кандидатства за разрешение от Министерството на финансите на САЩ, съгласно насоките, издадени за участниците през ноември.

Сделката с Xtellus е по-сложна от останалите оферти, защото включва акции на „Лукойл“ и ще изисква разкриване на информация за техните притежатели, посочват трима от четирима източници на Reuters. До март 2022 г. „Лукойл“ е била част от индекси на развиващите се пазари, използвани от големи инвеститори и борсово търгувани фондове, които са държали акции на компанията. Руски инвеститори също са притежавали акции чрез международно търгувани деривати.

Министерството на финансите на САЩ вече е заявило, че всяка продажба на активи на „Лукойл“ трябва да подкрепя целите на американската национална сигурност и външна политика, да прекъсва връзките и да предотвратява генерирането на неочаквани приходи за руската компания, съобщи money.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com