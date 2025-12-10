Истински шок. Признание на Крисия потресе феновете й

21-годишната поп сензация Крисия разтърси „На кафе“ с болезнено откровение, което шокира феновете ѝ. Певицата призна, че тежки предателства от най-близките ѝ хора са оставили белези, които дълго време е лекувала сама.

"Отрано се сблъсках с предателствата от най-близките ми хора… Доста време ми отне да разбера, че трябва аз да съм най-любимият човек на себе си“, заяви звездата, показвайки сила и мъдрост, за които малцина на нейната възраст могат да говорят.

Но Крисия не се ограничи само с минали болки – тя направи и силно признание за своята трансформация. "Продължих да давам това, което аз съм получила“, казва тя, оставяйки зрителите с впечатление, че вече е намерила своя вътрешен баланс.

Певицата подчерта, че в живота ѝ има и много светлина – срещнала е добри хора, които са я подкрепили, когато най-много е имала нужда. Именно заради тях днес тя иска да бъде опора и пример за по-младите артисти, които мечтаят да вървят по нейния път.

"Искам да предавам нататък наученото“, добави Крисия – уверена, усмихната и по-зряла от всякога.

Феновете вече я наричат „мъдрото момиче на българската музика“ – и с право. Певицата доказва, че зад ангелския глас стои жена, която е преживяла, научила и израснала… и тепърва ще изненадва света.

