Най-добрите дестинации, ако пътуваме сами

Пътуванията обикновено са преживяване, което искаме да споделим с компания. Но соло пътешествията са тенденцията не от днес или вчера и си спечелват все повече привърженици, склонни да се предизвикат себе си, като прекарат напълно самостоятелно няколко дни в непознат град.

Ако и ние сме обмисляли възможността да отпътуваме нанякъде сами, можем да потърсим идеи за подходящи дестинации в годишния списък Best of the Best от Travelers' Choice Awards на Tripadvisor.

От сайта за резервации са откроили онези дестинации, които са получили най-голям брой положителни отзиви от пътешественици през последната една година. Така, според класацията градът, определен за най-добрият в света за самостоятелно пътуване, е Дъблин.

Ирландската столица е заслужила титлата си благодарение на компактния си градски център, приятелската пъб култура и дълбоките си корени с литературното изкуство. Плюс за посетителите на Дъблин е близостта на много от популярните атракции. Те са на пешеходно разстояние една от друга, което прави организирането на деня лесно и без да е необходимо голямо планиране.

Сред задължителните места, които да видим, са Тринити Колидж, съхраняващ Келската книга, историческият парк "Сейнт Стивънс Грийн", както и магазинът на "Гинес", където според местните жители бирата е най-вкусна.

Освен "Сейнт Стивънс Грийн", в ирландската столица има много други зелени пространства, които допринасят за привлекателността ѝ. "Финикс Парк" е един от най-големите затворени градски паркове в Европа, където можем да се разходим из пешеходни алеи, както и да видим исторически паметници и дори стадо диви елени.

След Дъблин, на второ място в класацията за на-добрите градове в света за соло пътешествие, се нарежда Берлин. Челната тройка допълва английската столица Лондон, а в топ пет влизат също Сантяго и Единбург, пише Travel + Leisure, предава lifestyle.bg.

А ето и как изглежда пълният списък с 25-те най-добри града за самостоятелно пътуване, според Tripadvisor.

Дъблин, Ирландия Берлин, Германия Лондон, Великобритания Сантяго, Чили Единбург, Великобритания Ню Йорк, САЩ Ханой, Виетнам Мадрид, Испания Бали, Индонезия Кейптаун, Южна Африка Амстердам, Нидерландия Куско, Перу Дубай, Обединени арабски емирства Корсика, Франция Лисабон, Португалия Прага, Чехия Барселона, Испания Сеул, Южна Корея Сидни, Австралия Сицилия, Италия Тойосу, Япония Сплит, Хърватия Канкун, Мексико Краков, Полша Пирея, Гърция

