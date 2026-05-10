За 5 зодии новата седмица ще е най-щастливата в годината

Седмицата между 11 и 17 май 2026 година ще бъде особено силна за пет зодиакални знака. Според астролозите Новолунието в Телец ще донесе усещане за ново начало, а влиянието на Венера ще засили любовта, хармонията и желанието за промяна. В същото време Марс се подготвя да напусне Овен, което постепенно повишава енергията и ускорява събитията. Именно затова следващите дни могат да се окажат повратни за хората от тези зодии.

Телец

Телците постепенно започват да си връщат контрола над живота след напрегнатия период, свързан с Марс в Овен. Новолунието в техния знак ще им даде усещане за обновление и ще ги насочи към нов етап.

В началото на седмицата Луната в Риби може да върне спомени за стари връзки и недовършени емоции. След това Луната в Овен ще подтикне Телците към кратка пауза и преосмисляне на ситуацията около тях.

Към края на седмицата Луната в Близнаци ще засили увереността и лидерските качества на този знак. Астролозите съветват Телците да действат смело и да не се отказват от желанията си.

Рак

За Раците седмицата носи повече увереност и усещане за стабилност. Енергията на Риби в началото на периода ще им помогне да се почувстват по-спокойни и емоционално защитени.

Новолунието в Телец ще отвори нови възможности, особено във финансов и личен план. Слънцето в Телец ще помогне на Раците да мислят по-практично и да избягват необмислени разходи.

Към края на седмицата Луната в Близнаци ще донесе нови идеи и по-добри перспективи за личните проекти.

Дева

При Девите следващите дни ще променят начина, по който гледат на важни ситуации в живота си. В отношенията ще има повече яснота, а решенията ще започнат да изглеждат по-лесни.

Луната в Риби ще отвори емоционално важен период, а Новолунието ще помогне на Девите да се съсредоточат върху развитието на уменията и дългосрочните си цели.

С наближаването на прехода на Марс в Телец мотивацията за професионално развитие ще стане още по-силна. Астролозите препоръчват на Девите да поддържат контактите си и да не се изолират от приятелите си.

Скорпион

За Скорпионите седмицата ще бъде свързана с вътрешно освобождение и преосмисляне на миналото. Луната в Риби може да ги върне към стари отношения или нерешени емоционални въпроси.

Новолунието в Телец ще засили нуждата от близост, топлина и искреност във взаимоотношенията. Астролозите съветват Скорпионите да оставят старите обиди зад гърба си и да се съсредоточат върху възстановяването на хармонията.

Луната в Близнаци в края на седмицата ще подобри комуникацията и ще помогне за повече разбирателство с близките хора.

Козирог

Козирозите ще бъдат сред най-силно повлияните от Новолунието в Телец. Астролозите смятат, че през следващите дни те ще станат по-забележими и по-влиятелни в очите на околните.

Любовният живот също ще се активизира. Възможни са помирения, възстановяване на стари отношения или нови романтични запознанства за необвързаните представители на знака.

В началото на седмицата вниманието ще бъде насочено към дома и вътрешната стабилност. Към края на периода Луната в Близнаци ще помогне за по-лесна комуникация и по-добра атмосфера в семейството.

