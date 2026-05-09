Викът на Мунк! Тайната на надписа и обидата на гения

Търгът, който разтърси света

10 май 2012 г., Ню Йорк. В залата на Sotheby’s въздухът е сгъстен като пред буря. На подиума стои една от най-разпознаваемите картини в историята - пастелната версия на „Викът“ от 1895 г. Наоколо е пълно с колекционери, дилъри, представители на музеи, хора, които могат да си позволят да купят история.

Наддаването започва спокойно, но само след минути се превръща в дуел между двама анонимни участници по телефона. Цената прескача 80 милиона, после 90, после 100. В залата се чува само учестеното дишане на хората.

Чукчето пада на 119,9 милиона долара – рекорд за произведение на изкуството, продадено на търг. Купувачът е американският финансист Леон Блек, колекционер с вкус към редки и драматични творби. Той прибира „Викът“ в частната си колекция, където картината остава до днес - едновременно притежание и легенда.

Но истинската история на „Викът“ не е в цената. Тя е в онзи почти невидим надпис, който десетилетия объркваше историците на изкуството.

Надписът, който никой не забелязва

В горния ляв ъгъл на първата версия на „Викът“ – тази от 1893 г., рисувана с темпера и пастели върху панел, има едва доловими думи, написани с молив: „Може да е нарисувана само от луд човек.“

Десетилетия наред никой не знаеше кой е авторът. Вандал? Недоволен зрител? Или самият Мунк?

Когато Националният музей на Норвегия започва подготовката за откриването на новия си филиал през 2022 г., кураторите решават да решат загадката. С помощта на инфрачервена фотография те увеличават надписа, буква по буква.

И тогава става ясно - почеркът е на Едвард Мунк.

„Идентичен е по всички показатели“, казва кураторът Май Брит Гуленг. „Нямаме никакво съмнение.“

Но защо един художник би написал подобно изречение върху собствената си картина?

Обидата, която се превръща в послание

Отговорът се крие в 1895 г., когато Мунк представя свои нови творби в галерия „Бломквист“ в Осло. Изложбата предизвиква ожесточен дебат. По време на дискусия в университета студентът по медицина Йохан Шарфенберг - бъдещ психиатър, заявява, че картината е доказателство за „ненормалното“ психическо състояние на художника.

Мунк е дълбоко засегнат. Той пише за това години по-късно, като раната очевидно остава отворена. Според Гуленг надписът е ироничен жест, начин художникът да си върне контрола над собственото възприятие.

„Пишейки думите в облаците, той овладява обвинението“, казва тя. „Прави го свое.“

Ласе Якобсен от музея „Мунк“ потвърждава: „Когато видях почерка, си казах: това е Мунк. Това е неговият гняв, неговата болка, неговият хумор.“

Как се ражда „Викът“

Мунк рисува четири версии на „Викът“ между 1893 и 1910 г. - всяка различна, всяка вибрираща от тревога.

На моста стои фигура, подобна на скелет, хванала главата си, сякаш светът се разпада. Зад нея - небе, което гори в червено.

В дневника си Мунк описва момента, който го вдъхновява: „Слънцето залязваше. Небето стана кърваво червено. Почувствах вик, преминаващ през природата.“

Това не е просто пейзаж. Това е екзистенциален трус, уловен в цвят и линия. „Викът“ се превръща в символ на модерната тревожност, в „Мона Лиза на съвременното изкуство“, както го наричат критиците.

Мунк - човекът, който чуваше света по-силно

Едвард Мунк е роден през 1863 г. в Льотен, Норвегия. Детството му е белязано от болест и смърт – майка му умира от туберкулоза, сестра му София също. Баща му е религиозен фанатик, който вижда в страданието Божие наказание.

Мунк расте в дом, където тишината е пълна с призраци.

Той пише: „Болестта, лудостта и смъртта бяха черните ангели, които бдяха над люлката ми.“

Тази фраза е ключът към всичко. Към „Викът“. Към надписа. Към живота му.

Мунк не е луд. Той е човек, който усеща света по-силно от останалите. Човек, който превръща собствената си ранимост в изкуство, което продължава да крещи и днес.

Последният вик, който продължава да отеква

И може би най-удивителното е, че „Викът“ не остава заключен в музеите, нито в дневниците на Мунк. Той се изплъзва от рамката, влиза в киното, в масовата култура, в страховете на цели поколения. Маската от филмите „Писък“ - онова издължено лице, застинало в беззвучен ужас, е пряк наследник на Мунковата фигура.

По време на търсене на реквизит екипът на филма попада на евтина маска, продавана от компанията Fun World. Тя е била част от серията „Fantastic Faces“. Формата ѝ - удължено лице, отворена уста, издължени очи, е директно вдъхновена от „Викът“ на Едвард Мунк.

Създателят на маската, дизайнерът Брайън Уолъс, по-късно признава, че е мислил за Мунк, когато е оформял линиите на лицето.

Уес Крейвън също казва в интервю, че когато видял маската, веднага си помислил за картината - за онзи безмълвен, замръзнал вик, който е по-страшен от всеки звук.

Това е доказателството, че картината не е просто произведение на изкуството, а архетип. Образ, който човечеството разпознава инстинктивно. Надписът „Може да е нарисувана само от луд човек“ звучи днес почти като пророчество: Мунк създава нещо, което надживява времето, страховете и самия него. Един вик, който продължава да се чува, дори когато светът се опитва да мълчи. И който ражда индустрия за милиарди.

Икономиката на ужаса - как един вик се превърна в милиарден бизнес

Днес „Писък“ е не просто филмова поредица, а самостоятелна индустрия, която се движи със скоростта на културен феномен. Само филмите носят почти 1 милиард долара в световния боксофис - цифра, която поставя франчайза сред най-успешните хорър серии в историята.

Но истинската машина за пари е всичко, което идва след това: маската Ghostface, вдъхновена от „Викът“ на Мунк, е в постоянна продукция вече три десетилетия и се смята за една от най-продаваните Хелоуин маски в света.

Консервативните оценки говорят за 5–10 милиона продадени маски, което означава оборот между 50 и 200 милиона долара само от този продукт. Към това се добавят фланелки, чаши, постери, играчки, костюми и безкрайни вариации на образа, които носят още десетки милиони. Така общият оборот около „Писък“ надхвърля 1,1–1,3 милиарда долара - доказателство, че един художествен вик от 1893 г. може да се превърне в глобален търговски феномен, който продължава да печели от страха, превърнат в символ.

Картината, която не спира да говори

„Викът“ е повече от картина. Той е огледало. Всеки вижда в него собствената си тревога, собствената си болка, собственото си мълчание. И може би затова Мунк пише онези думи - тихо, почти невидимо, в облаците: „Може да е нарисувана само от луд човек.“

Не като признание. А като въпрос. Като предизвикателство. Като усмивка, скрита зад крясъка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com