Забравено село до София става златен квартал. Къщи за милиони

Село, което до вчера беше периферия, а днес е пазар с характер

Западният пояс на София се променя с темпо, което доскоро изглеждаше невъзможно. Хераково - малко село на около 25 километра от столицата, вече не е „тиха точка“ на картата. То се превръща в една от най-динамичните локации за покупка на къщи и парцели, движено от новите пътни артерии, логистичния коридор около Божурище и растящото желание на столичани да избягат от бетонния натиск на града.

Пазарът тук е двуполюсен. От едната страна стоят новите, големи и модерни къщи, които достигат цени, сравними с апартаменти в престижните квартали на София. От другата - по-старите имоти и парцели, които все още се предлагат на значително по-ниски нива. Тази комбинация прави Хераково едновременно достъпно и амбициозно място - рядка формула в радиус от столицата.

Цените: от 75 евро до 2400 евро на квадрат – два различни свята

Данните от имотните портали показват необичайно широк диапазон. Средната цена на квадратен метър при новите къщи достига около 2396 евро, а средната стойност на сделките надхвърля 300 000 евро. Това е територия, в която обикновено играят селата около Панчарево, Бистрица и Лозен.

В същото време в Хераково все още се намират парцели и по-стари къщи на цени около 70–80 евро/кв.м или общо под 150 000 евро. Тази разлика не е грешка в статистиката, а отражение на реалността: селото се развива на пластове, като новото строителство и добрите локации изтеглят пазара нагоре, докато старият фонд остава в по-ниския сегмент.

Инфраструктурата: Магистрала "Европа" пренарежда картата

Хераково е част от община Божурище - район, който през последните години се превърна в логистичен център от национално значение. Новите пътища, разширенията по магистрала "Европа" и близостта до Околовръстното правят селото естествено продължение на западната периферия на София.

Това е и причината инвеститорите да гледат към района с все по-голям интерес. Земята е ликвидна, сделките са бързи, а търсенето - стабилно. В Хераково се предлагат и големи парцели, включително имоти от ЧСИ, което допълнително подхранва активността.

Кой купува в Хераково?

Пазарът се движи от три основни групи. Първата са семейства от София, които търсят къща с двор, но не желаят да плащат цените на южните квартали. Втората – инвеститори, които купуват земя за бъдещо строителство. Третата – хора, работещи в индустриалната зона Божурище, за които Хераково е логичен избор за постоянно жилище.

Новият западен пояс: Костинброд, Сливница, Гурмазово

Тенденцията вече е ясна: западът на София се превръща в новия магнит за купувачите. Това не е просто географско разширение, а структурна промяна в пазара.

Кристиян Узунски, основател на HomeTED, коментира новата тенденция в имотите. „Мога да дам примери с реални сделки от тази година в Хераково. То е на около 25 км от София. Аз продадох там 355 хил. евро. На цената на апартамент в София“, казва брокерът, който наблюдава пазара основно в София и периферията на столицата.

Според него истинският потенциал днес е около новите пътни артерии към Сливница и сръбската граница. „В селата Алдомировци и Цацаровци има къщи по 70–80 хил. евро за ремонт“, допълва той.

Узунски очертава и друга тенденция: „Костинброд вече не е просто индустриална периферия на София, а започва да се оформя като реална жилищна зона.“ По думите му малка сграда с около 20 апартамента там е била разпродадена за два-три месеца - скорост, която изненадва дори опитните брокери.

„В Божурище пък вече няма какво да се продава. От Божурище вече търсят в Гурмазово“, казва още той.

Какво предстои през 2026 г.

Прогнозите за имотния пазар в България през 2026 г. сочат умерен ръст, но силна сегментация. Качествените имоти ще продължат да поскъпват, докато компромисните ще се задържат или дори ще поевтинеят. Това означава, че Хераково ще остане атрактивно за купувачите, които търсят баланс между цена, пространство и достъп до София.

Новите пътни връзки, логистичният коридор и липсата на свободни имоти в Божурище и Гурмазово ще продължат да изтласкват интереса на запад. Хераково е точно в центъра на тази нова карта.

Хераково вече не е "далечно село", а престижен софийски квартал

То е част от новия западен пояс – зона, която се развива бързо, уверено и с ясна перспектива. Ако преди пет години някой беше казал, че в Хераково ще се продават къщи за над 350 хиляди евро, това щеше да звучи като преувеличение. Днес е реалност.

Западът на София вече не е периферия. Той е следващият голям имотен фронт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com