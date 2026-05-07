Наше селце със 70 лековити извора бие световните СПА курорти

В сърцето на Разложката котловина се е сгушило малко селце, което има не един, а цели 70 минерални извора и бие по богатство дори световноизвестни СПА дестинации. Село Баня, което доскоро бе в сянката на елитния град Банско, днес триумфално заема своето място като минералното сърце на България. Тук е съсредоточена близо 1/3 от цялото водно богатство на Югозападна България, което го прави абсолютен рекордьор в региона.

Вода, която „ври“ и лекува

Температурата на водата в Баня е истинско предизвикателство за сетивата – тя извира с горещите 37°C до 59°C. Специалистите са категорични: съставът ѝ е уникален коктейл от флуор, сулфати и натрий, който действа безотказно при проблеми с опорно-двигателния апарат, нервната система и кожата. „Това не е просто почивка, това е прераждане,“ споделят туристи, които всяка година избират Баня пред скъпите алпийски курорти.

История в три планини

Сгушено между величествените Пирин, Рила и Родопите, селото пази легенди от времето на траките и римляните. Посетителите могат да се потопят в автентичната атмосфера на старата Римска баня или да разгледат Турската баня, които са живи паметници на вековната балнеологична традиция в региона.

Инвестиционен бум и СПА рай

Заради изобилието на лековита вода, в Баня кипи мащабно строителство. Модерни комплекси предлагат десетки минерални басейни и най-съвременни СПА процедури. Въпреки това, селото успява да запази своя уют и традиционна кухня, привличайки все повече чужденци и българи, търсещи бягство от градския шум.

Баня вече не е просто спирка по пътя към Банско – тя е дестинация за здраве, която доказва, че най-голямото богатство на България извира от земята ѝ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com