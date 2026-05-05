Уникални музеи спечелиха награда

Четири музея бяха отличени с приза „Пазител на наследството“ по време на впечатляващата церемония-спектакъл „България – страна на чудесата. Дух и вяра“, проведена в залата на Културен дом НХК. Събитието бе организирано от Общество „Културно наследство“ – национален представител на Europa Nostra, с подкрепата на Община Бургас.

Сред отличените са Регионален исторически музей – Бургас и Музей на солта – Поморие, като наградата бе връчена на кмета на Поморие Иван Алексиев. Признание получи и Музей на лозарството – Сунгурларе, като отличието бе присъдено на кмета инж. Димитър Гавазов. Сред наградените е и Музей на котвата – Ахтопол, представен от кмета Станислав Димитров.

По време на церемонията кметът на Ахтопол подчерта, че музей като този на котвата няма аналог в Европа, като акцентира върху уникалната му колекция и отправи покана към всички да посетят града.

От своя страна кметът на Поморие определи отличието като признание за усилията, труда и отдадеността на местната общност, която допринася не само за развитието на града, но и на цялото Черноморие.

Наградите връчи пиарът на община Бургас Весела Йорданова.

Наградите се връчват в рамките на инициативата „Чудесата на България“, която тази година отбелязва 170 години от началото на читалищното дело у нас. В знак на признателност към тяхната активна дейност и принос към опазването на културната памет, трите читалища получиха заслужено отличие за своята дългогодишна работа в полза на местните общности и българската култура.

