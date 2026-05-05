Спектакълът в Бургас! Регионална библиотека "Пейо Яворов“ с високо отличие

Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – храмът на книгата в Бургас, получи престижната награда „Пазител на българската памет“ в рамките на инициативата „Чудесата на България“ за принос към културното наследство в Бургас и Южното Черноморие.

Отличието бе връчено по време на тържествена церемония, организирана от Общество „Културно наследство“ – българският представител на Европа Ностра, най-голямата европейска организация за опазване на културното наследство. Грандиозното събитие се състоя с подкрепата на Община Бургас в залата на Културен дом НХК.

Наградата връчи Даниела Георгиева – заместник-управител в МБАЛ Бургасмед. В своето обръщение тя подчерта значението на библиотеките като пазители на знанието и основа за развитие на обществото.

„Без знание няма правилна диагностика и лечение. Библиотеките съхраняват научната литература, върху която ние, лекарите, градим своите познания“, заяви Георгиева и призова те да бъдат пазени и съхранявани.

Отличието утвърждава ролята на библиотеката като важен духовен и културен център, който съхранява паметта и допринася за развитието на образованието и науката в региона.

