НОИ разкри здравите далавери на пенсионирането

Нови данни на Национален осигурителен институт очертават тревожна картина – значителна част от българите напускат пазара на труда, без да са достигнали изискуемата възраст или необходимия осигурителен стаж. Вместо това те използват различни възможности, заложени в Кодекс за социално осигуряване, които позволяват по-ранно пенсиониране.

Сред основните механизми са инвалидните пенсии, ранното пенсиониране при определен стаж и специалните условия за първа и втора категория труд. Съществува и група хора, които не успяват да съберат нужния стаж, но все пак получават пенсия след навършване на 67 години.

През изминалата година са отпуснати малко над 109 хиляди нови пенсии. Най-голям дял сред новите пенсионери заемат хората между 50 и 59 години – цели 40,1%. При групата 60–64 години също се отчита увеличение.

Тенденцията е ясна – приблизително половината от новите пенсионери не са достигнали стандартната възраст. В същото време расте и делът на хората над 67 години, което показва сериозни различия в начина, по който се достига до пенсия.

Инвалидните пенсии – ключов фактор

Особено силно влияние оказват инвалидните пенсии, които съставляват 41,9% от всички новоотпуснати лични пенсии. Увеличението им се свързва и с промени в методиката за оценка на работоспособността, при която към основното заболяване се добавят допълнителни проценти от други здравословни проблеми.

Това разширява кръга от хора, които могат да получат такъв тип пенсия и допринася за общото нарастване на ранното пенсиониране.

Различни правила за различни професии

Съществена роля играят и условията за труд. Хората, работили при първа и втора категория труд, както и служителите в силовите структури, имат право да се пенсионират значително по-рано.

Например при първа категория труд пенсионирането може да стане още около 51–54 години, а при втора – около 56–59 години. Военнослужещи и полицаи също се пенсионират по-рано при определен стаж.

Големи разлики в стажа и пенсиите

Данните показват и съществени разлики в осигурителния стаж. Средният превърнат стаж на новите пенсионери е 34,6 години, докато реално отработеният е 33,1 години. Разликата идва от по-благоприятното изчисляване на стажа при по-тежки условия на труд.

При военните и полицаите тази разлика е още по-голяма – превърнатият стаж достига 52,8 години. Именно това обяснява защо техните пенсии често са с около 60% по-високи спрямо тези на хората от трета категория труд.

Какво означава това за системата

Наблюдаваните тенденции показват, че пенсионната система в България функционира с множество различни правила, които водят до неравномерно разпределение на правата и доходите. Ранното пенсиониране, нарастващият брой инвалидни пенсии и разликите между категориите труд поставят въпроси за устойчивостта и баланса в системата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com