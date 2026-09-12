НОИ разкри здравите далавери на пенсионирането
Пенсионерите у нас скоро ще станат младежи и девойки
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Пенсионерите у нас скоро ще станат младежи и девойки
Георг Георгиев смаза Василев за далаверите в Агенция "Митници"
Платени са 8 милиона лева държавни пари
Класика в жанра, започната още по времето на Батето
"Трябват и реални мерки за борба срещу спекулата".
Алесандра Прентис, Ройтерс Антикорупционната реформа, изискваща висшите украински чиновници да декларират финансовото си състояние по интернет, извад...
До 100 млн. евро изтекли в джобовете на политици в Букурещ Месец преди президентските избори два големи корупционни скандала съвсем накърниха имиджа...
София. Бюджетът на "Пирогов" е намален като наказателна акция за протестите от октомври миналата година. Това заяви пред Нова ТВ шефът на болницата пр...
София. Ако нещо се случва в България, е редно да се запитаме - има ли далавера? Ако няма, задължително трябва да побългарим съответния проект. Явно мн...
Слепите братя шофьори ходили да се оперират в Калуга, твърди чичо им
Ромски клан вдига палати с палестински долари
Атина. Гръцки свещеници и монаси са замесени в незаконни операции за около 5 млрд. евро, съобщи гръцкият в. "Етнос". Измамите са били разкрити от Спец...
София. Въпреки, че проектът "Белене" е спрян с решение на Народното събрание, след това правителствата на Бойко Борисов и на служебния премиер Марин Р...
Спецченгета в акция за укрити данъци в особено големи размери