Нови разкрития за завещанието на Ивайло Калушев

Майката на Николай Златков, открит мъртъв в кемпера под Околчица, заедно с Ивайло Калушев, също коментира въпроса с наличието на завещание, оставено от мъжа за двете деца.

Припомняме, че преди няколко дни бе разкрито, че властите не са намерили такова завещание.

“На мен ми е съвсем ясно, че са намерили и най-вероятно унищожили, защото то по никакъв начин не се връзва с тяхната версия”, твърди Асенова в дълга публикация, посветена на това какъв човек е бил Ивайло Калушев.

“Ясно ми беше, че са го намерили още на първия ми разпит, като ме подпитваха видимо с надеждата, че не знам нищо и ще може да се потули всичко за неговото наличие. Още преди години, не помня колко, Иво ми каза, че не трябва да се тревожа за Ники изобщо и че всичко, което той има, ще остане за него. Че вече е направил завещание и всичко, което притежава, остава на Ники. Останах изумена от казаното, както и се притесних, че ми го казва, а той ме хвана за рамото, погледна ме право в очите и ми каза: “Наистина няма за какво да се тревожиш, той е осигурен.”

Аз не плача пред хора. От дете емоциите си ги държа за себе си. Дори се бях научила още като малка да прехапвам бузата си, за да спра сълзите. И се получаваше. Правя го и до ден днешен. Тогава тръгнаха сълзи и отново се прехапах. Той ме прегърна (нещо, което никога не правеше, освен когато се виждахме след дълги периоди на невиждане и когато се изпращахме, но това бяха прегръдки поздрави) и ми каза: “Няма нужда да се прехапваш до кръв. Сълзите не са слабост”, разкзва още тя.

По думите й, Калушев още два-три пъти е споменавал завещанието пред нея. Последният им разговор за завещанието бил преди няколко месеца. Асенова твърди, че веднъж влязла в стаята му, а сейфът на Калушев бил отворен. Той я повикал при себе си и й казал: “Ето тук е завещанието, виж го.”

“Аз се почувствах отново много неудобно и му казах, че няма какво да го гледам и каквото е решил, това е правилното. Това, което ми каза тогава, беше следното: “Поел съм ангажимент да ги вадя тези деца от матрицата и няма как да ги оставя да мислят за пари и покрив над главата си, така че да знаеш, че за единия е хижата, за другия къщата на морето и ще могат да продължат да помагат, без да мислят как да си плащат наема”, пише още майката на Николай Златков.

