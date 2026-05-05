Грозна схема с коли от Европа! Купуваш, плащаш и губиш всичко

Нова схема за измами с употребявани автомобили, внасяни от чужбина, набира сериозна скорост в България и вече порази десетки купувачи. Над 100 автомобила са иззети, след като се оказало, че са обявени за издирване в други европейски държави. Сигналът идва от омбудсмана Велислава Делчева, която предупреждава за разрастващ се проблем със международен мащаб. Потърпевшите остават без коли и със сериозни финансови загуби.

Как работи схемата

Механизмът е сравнително прост, но изключително ефективен. Автомобили се вземат на лизинг, кредит или под наем в държави като Германия и Нидерландия, по-рядко от Италия. След това те се прехвърлят в България чрез търговци и се продават на крайни клиенти.

След продажбата обаче плащанията към чуждестранните компании спират. Малко по-късно автомобилът се обявява за откраднат и влиза в международните масиви за издирване. Така новият собственик се оказва зад волана на кола, която може да бъде иззета във всеки момент.

Купуваш кола, губиш всичко

В много случаи измамените плащат част от сумата по банков път, а останалата - в брой. Именно това прави почти невъзможно пълното възстановяване на средствата.

„Изключително важно е да има писмен договор с реалната сума“, подчертава омбудсманът пред бТВ. Без такъв документ възможностите за съдебна защита са силно ограничени.

Допълнителен проблем е, че част от търговците предлагат подозрително ниски цени, които привличат купувачи, но всъщност са ясен сигнал за риск. „Червената лампичка трябва да светне, когато цената е прекалено ниска“, предупреждава Делчева.

Институциите изостават

От омбудсмана са сезирали МВР, но към момента няма официален отговор. Според Делчева проблемът не може да бъде решен само на национално ниво, тъй като схемата обхваща няколко държави.

Необходима е по-бърза и ефективна координация със европейските партньори, както и обмен на информация между институциите. В противен случай измамите ще продължат да се разрастват.

Вълна от жалби и нови проблеми

Случаите с автомобилите са част от по-широка тенденция. От началото на годината в институцията на омбудсмана са постъпили над 5000 жалби - почти три пъти повече от предходни години.

Най-често сигналите са за високи сметки за ток, вода и парно, както и за рязко поскъпване на стоки и услуги. Въпреки това нарушения се доказват в сравнително малка част от случаите, което показва трудностите пред контролните органи.

Натиск от всички страни

Паралелно със това нараства напрежението и при застраховките за мотористи. Отчитат се увеличения на цените със до 80 процента, отпадане на разсроченото плащане и липса на сезонни полици.

„Няма ясно обяснение защо се случва това. Ще настояваме за прозрачност и решения“, заяви Делчева. Очаква се темата да бъде обсъдена на среща със институциите в търсене на изход от ситуацията.

