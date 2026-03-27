Разбиха криптоизмама в Пловдив - жертви губят стотици хиляди

Полицията в Пловдив разби престъпна схема за инвестиционна измама, действала чрез онлайн платформа, която обещавала висока доходност от търговия с криптовалути чрез изкуствен интелект. Разследването е започнало още през лятото на миналата година, а случаят е разкрит след продължителни оперативни действия. Жертвите са вложили десетки и стотици хиляди долари.

„Основната заслуга е на „Икономическа полиция“ Пловдив, които вложиха много усилия, за да разкрият извършителя“, заяви заместник-районният прокурор Пламен Пантов.

По думите му измамникът се е представял за финансов консултант и е убеждавал хората да инвестират. „Омайвал е хората с обещания за висока доходност“, каза Пламен Пантов.

Минималната сума за включване в схемата е била 5 хиляди долара, а при някои от потърпевшите вложенията са достигали до 50 хиляди долара.

Жертвите са били привличани с обещания за бързи и сигурни печалби. „Обещавани са печалби до 20 процента месечно от инвестираното“, заяви Пламен Пантов.

Най-сериозният случай е на човек, който е загубил изключително голяма сума. „Най-ощетен е човек, вложил 280 000 долара, спечелени от лотария или казино“, каза още той.

По случая е образувано досъдебно производство, като разследването е продължило месеци. За извършеното престъпление законът предвижда наказание от една до осем години лишаване от свобода, ако вината бъде доказана.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com