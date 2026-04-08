Полиция разби нелегален склад с дрехи менте на световни марки

Светкавична акция срещу нелегалната търговия със световни марки разкри нови мащаби на проблема в страната. При проверка в частен имот в добричкото село Ловчанци полицията откри 243 броя спортни стоки със знаци на известни брандове, продавани без необходимото разрешение.

По случая е установено, че 36-годишна жена е използвала артикулите в своя търговска дейност, без да притежава права върху марките. Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ са извършили проверката, а събраните материали вече са докладвани в прокуратурата. Образувано е досъдебно производство.

Разкритията идват на фона на засилени проверки в цялата страна, които показват, че нелегалният пазар на фалшиви стоки остава активен и добре организиран. Само дни по-рано друга операция удари сериозен канал на границата.

При съвместна проверка на полицаи от Районното управление в Свиленград и митнически служители на ГКПП „Капитан Андреево“ бяха иззети 1055 текстилни изделия и 24 чифта спортни обувки със знаци на защитени търговски марки.

Двете акции очертават ясна картина - фалшивите брандове не са изолиран случай, а част от по-широка схема, която обхваща както вътрешността на страната, така и ключови гранични точки. Разследванията продължават, а органите на реда дават сигнал, че натискът срещу този тип престъпност ще се засилва.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com