Капан с коли „втора ръка“! Стотици остават без автомобил и пари

Омбудсманът Велислава Делчева предупреди за опасна схема с автомобили „втора ръка“, внос от чужбина, при която български граждани губят както колите си, така и платените суми. Тя вече е поискала информация от вътрешния министър Емил Дечев за предприетите мерки срещу нарастващия брой измами.

По думите на обществения защитник става въпрос за системен проблем, който засяга десетки купувачи всяка година. Данните показват, че мащабът на схемата се разширява.

Сигналите сочат, че автомобилите при покупката изглеждат напълно изрядни и не фигурират като издирвани. Впоследствие обаче се оказва, че са обявени за откраднати в международни системи, след което МВР ги изземва. Така добросъвестните купувачи остават без автомобил и без възможност да си възстановят средствата.

Статистиката потвърждава сериозността на проблема. През 2025 г. в България са установени 786 издирвани автомобила чрез Шенгенската информационна система и Интерпол. Най-много сигнали идват от Германия и Нидерландия, като стотици коли вече са върнати на държавите, които ги издирват. Само от началото на 2026 г. са засечени още 113 подобни случая.

Разследванията показват ясен модел - автомобили, взети на лизинг или под наем в чужбина, спират да се изплащат, обявяват се за издирване и междувременно се продават в България. Новите собственици купуват без да подозират риска и в крайна сметка губят всичко.

Омбудсманът призовава за изключително внимание при покупка на употребявани автомобили. Според нея сделките трябва да се правят само чрез утвърдени търговци, а подозрително ниските цени са сигнал за риск. Тя подчертава, че е задължително да се правят проверки в МВР и по VIN номера, както и да се изискват всички оригинални документи за произход.

Делчева настоява и за конкретни действия от институциите, които да ограничат практиката и да защитят гражданите. Тя заяви, че ще продължи да следи случая и да търси ефективни решения срещу измамите.

