Фалшиво завещание за имот в София доведе до арест

Служители на сектор „Икономическа полиция“ при СДВР предотвратиха опит за имотна измама в София, при която като формален извършител е била използвана 21-годишна бременна жена, съобщават от МВР.

Схемата била свързана с обявяване на завещание за къща с двор, собственост на човек, починал преди повече от 13 години. Разследването установило, че починалият има законни наследници, а представеното удостоверение за наследници е неистинско. Експертизи доказали, че и завещанието е фалшиво - текстът и подписът не са на починалия собственик.

Разследването започнало след сигнал за подготвяно обявяване на завещанието. При последвалите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия полицаите стигнали до данни за подправени документи и опит за придобиване на собственост върху имота чрез констативен нотариален акт.

21-годишната жена е задържана в момента на обявяване на завещанието и при вече започнала процедура по издаване на нотариалния акт. Установено е, че при нотариуса тя е била придружена от 29-годишния мъж, с когото живее на семейни начала, както и от неговия баща.

Двамата мъже са известни на МВР, като бащата е познат на органите на реда с данни за участие в имотни измами. При процесуално-следствени действия в автомобила им са открити копия на нотариални актове на починали лица и преписи от актове за смърт.

По данни на разследването бременната жена е била използвана умишлено като подставено лице. Целта била да се затрудни налагането на по-тежка мярка за неотклонение.

След доклад на материалите в Софийската районна прокуратура на задържаната е повдигнато обвинение по чл. 316, вр. чл. 309 от Наказателния кодекс. Наложена ѝ е мярка за неотклонение „подписка“.

Работата по документиране на престъпната дейност на останалите участници в схемата продължава под надзора на Софийската районна прокуратура.

