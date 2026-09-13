Фалшиво завещание за имот в София доведе до арест
Полицията установи неистинско удостоверение за наследници и документи на починали лица в автомобил
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Полицията установи неистинско удостоверение за наследници и документи на починали лица в автомобил
Историята беше разкрита от Асен Христов, който контролира най-големия публично листван холдинг в България
Опитаха се да откраднат луксозния й джип
Рецидивист сключи споразумение с прокуратурата в Разлог, но въпреки това ще лежи в затвора за опит за кражба. 30-г. К.П. се призна за виновен, че на 1...