Внимание! Измамници се представят за НАП и точат сметки

НАП предупреждава за нова вълна от измами, при които от името на Агенцията се разпространяват фалшиви съобщения с обещание за възстановяване на данък. Те се пращат от чуждестранни номера и съдържат линкове, които водят до кражба на лични и банкови данни. От институцията подчертават, че става дума за добре организирана фишинг атака, насочена към масовия потребител.

Фишинг атаките стават все по-агресивни

„Ние наблюдаваме българското киберпространство и установяваме доста често фишинг, насочен към българските потребители“, заяви пред БНТ комисар Светлин Лазаров, началник отдел в дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП.

Той подчерта, че измамите вече не се ограничават само до електронна поща. „Фишингът вече се разпространява не само по имейл, но и чрез SMS-и, чат приложения и социалните мрежи“, обясни комисар Светлин Лазаров.

Как работи схемата

Според експертите измамата е изградена така, че да изглежда максимално достоверна и да подтикне жертвата към бързо действие. „Повечето държавни и частни организации никога не изпращат съобщения, че имат да ни възстановяват пари“, предупреди комисар Светлин Лазаров.

Той обясни механизма на измамата. „Жертвата бива подмамена, че ще получи сума пари, след което трябва да въведе лични данни и данни от банковата карта, за да може средствата да бъдат изтеглени от сметката“, каза той.

Как да реагираме

Най-важното правило е да не се действа прибързано. „Когато получим такова съобщение, не трябва да бързаме да въвеждаме лични или банкови данни, а да проверим дали източникът е легитимен“, заяви комисар Светлин Лазаров.

Ако все пак данните бъдат въведени, реакцията трябва да е незабавна. „Трябва по най-бързия начин да се блокира банковата карта, за да се предотвратят транзакции“, подчерта той.

Един от най-ясните сигнали за измама остава обещанието за лесна печалба. „Винаги ни се предлага, че ще получим нещо - пари, подарък или друга облага, срещу това да въведем данните си“, обясни комисар Светлин Лазаров.

Нови капани преди летния сезон

Освен фишинг атаките, експертите предупреждават и за друг вид измами, които се активизират с наближаването на лятото. „Има различни типове измами в киберпространството - за резервации и почивки“, каза комисар Светлин Лазаров.

По думите му измамниците използват изкушаващи оферти за настаняване. „В социалните мрежи се предлагат вили и апартаменти на много добра цена, което подвежда хората“, обясни той.

Схемата обикновено включва искане за незабавно плащане. „Изисква се веднага да се предплати, защото уж има много желаещи, а след това жертвата разбира, че е превела парите на грешна сметка и почивка няма да има“, предупреди комисар Светлин Лазаров.

