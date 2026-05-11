Топ лекари с последни новини за Любен Дилов

Състоянието на бургаския депутат от ГЕРБ-СДС Любен Дилов, който бе поразен от тежък инфаркт на 23 април в Рим, показва подобрение, научи Флагман.бг.

61-годишният интелектуалец е настанен в една от най-престижните и специализирани сърдечно-съдови болници в Италия. За него се грижи изключителен екип, включително и един от лекарите, които преди години лекували бившия премиер на Италия Силвио Берлускони след eдин от най-тежките му инфаркти. Състоянието на Дилов е било изключително сериозно, но животът му вече е извън опасност.

Въпреки това, засега не е ясно кога ще се върне в България. Очаква се да се получи становище от лекуващите го специалисти, като прогнозата сочи, че възстановяването му ще отнеме около месец.

Лекарите са посъветвали известния бургаски депутат да промени радикално начина си на живот. Тяхното заключение е, че сърцето му е било уголемено, което може да се дължи на дългогодишни водолазни гмуркания, както и на постоянен стрес, с който се е сблъсквал. Препоръчано му е да спре с гмурканията и води спокоен начин на живот поне няколко години.

По информация на Флагман.бг Любен Дилов е получил инфаркт на 23 април в хотел в Рим. Това се е случило, докато е бил пред рецепцията. Служителите на хотела незабавно са извикали спешна помощ, за да го транспортират до най-близката болница, където е бил поставен в медикаментозна кома за 3 дни. Това на практика е спасило живота му. Днес той има всички шансове да се възстанови напълно, ако спазва лекарските предписания.

