Рожден ден в парка? Внимавайте – глобата може да стигне 511 евро
Събитието трябва да бъде заявено предварително в Общината.
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Събитието трябва да бъде заявено предварително в Общината.
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Финансистът призова да не се преувеличават проблемите с поскъпването и определи повишаването на цените като нормално пазарно поведение
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