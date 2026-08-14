Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви хронограмата за президентските избори на 25 октомври.

До 6 септември трябва да бъде публикуван списъкът с избирателните секции в страната и броят на избирателите във всяка от тях.

Партиите и коалициите ще могат да се регистрират за участие във вота до 9 септември.

До 22 септември в ЦИК трябва да бъдат внесени всички предложения за кандидати за президент и вицепрезидент.

Не по-късно от 31 дни преди изборния ден ще бъде проведен жребият за определяне на поредните номера на кандидатите в бюлетината.

Предизборната кампания ще започне в 00:00 часа на 25 септември и ще приключи 24 часа преди изборния ден.

До три дни след вота ЦИК трябва да обяви окончателните резултати.