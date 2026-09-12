ЦИК обяви хронограмата за президентските избори
Партиите имат срок до 9 септември за регистрация, а кандидатите за президент и вицепрезидент – до 22 септември
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Партиите имат срок до 9 септември за регистрация, а кандидатите за президент и вицепрезидент – до 22 септември
Въпреки ограниченията за секциите, държавата обещава нормално гласуване
Силен интерес още от сутринта, но ограниченият брой секции поставя въпроси
Промените в закона свиха местата за гласуване и концентрират вота в няколко щата
Правната комисия прие предложение на „Възраждане“ със подкрепата на ГЕРБ и ИТН
Парламентът разглежда промените в Изборния кодекс на второ четене
Правната комисия реши Ще има ново вето върху изборния кодекс, предупреди Четин Казак След близо тричасови ожесточени дебати депутатите от правната к...
София. Рязко са се увеличили изборните секции в Западна Европа. Подобно желание на българите зад граница да гласуват не се е случвало. Това заяви служ...
Стара Загора. И над 80-годишни баби и дядовци ще броят бюлетините за евроизборите в Старозагорско. Това показва съставът на секционните избирателни ко...
София. 167 секции в 35 държави ще бъдат разкрити за евроизборите, съобщи пред БНР говорителят на ЦИК Александър Андреев. "Бяха подадени 7790 приети з...
Варна. 32 избирателни секции са определени във Варна за гласуване на хората с увреждания на частичните местни избори на 30 юни, съобщиха от Районната...
Варна. 68-годишен мъж е починал в избирателната секция в училище "Васил Левски" в квартал "Аспарухово", съобщи д-р Мая Рашева, шеф на Спешна помощ. Ве...
Добрич. Председателят на РИК - Добрич Добромир Добрев заяви, че нормално и точно в 7.00 ч. е започнал изборният ден във всички 383 изборни секции в До...