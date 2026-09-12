Всичко за Изборни Секции

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Таван от 35 секции в чужбина

Таван от 35 секции в чужбина

Правната комисия реши Ще има ново вето върху изборния кодекс, предупреди Четин Казак След близо тричасови ожесточени дебати депутатите от правната к...

02 юни | 5:20
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Мъж почина, докато гласува

Мъж почина, докато гласува

Варна. 68-годишен мъж е починал в избирателната секция в училище "Васил Левски" в квартал "Аспарухово", съобщи д-р Мая Рашева, шеф на Спешна помощ. Ве...

12 май | 9:15
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