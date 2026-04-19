Опашки и напрежение - българите в Лондон тръгнаха към урните

Изборният ден за българите във Великобритания започна с осезаем интерес и опашки пред секциите в Лондон. Още в ранните часове десетки избиратели се събраха пред посолството, като попълват декларации, че не са гласували и няма да гласуват на друго място, съобщава бТВ.

В дипломатическата мисия са разкрити 7 секции, които трябва да поемат основния поток от гласоподаватели. Въпреки ранния старт, натоварването бързо нараства и поставя под напрежение организацията.

По избирателни списъци в секциите към посолството са регистрирани 862 души, като още две секции в Лондон също отчитат сходен брой записани. На място вече работят няколко секции, сред които номер 2, 4 и 6, където се наблюдава засилен поток още от сутринта.

Основният въпрос остава дали всички желаещи ще успеят да упражнят правото си на глас. Ограниченият брой секции, съчетан с промените в Изборния кодекс, поражда опасения, че част от избирателите могат да се откажат. Дългите опашки допълнително увеличават риска от напрежение в по-късните часове на деня.

Сравнение с предишни избори показва значително свиване на възможностите за гласуване. През април 2021 г. във Великобритания са били разкрити 35 секции, като в много от тях са гласували над 1000 души. Сегашната организация е значително по-ограничена на фона на традиционно висок интерес.

Гласуването в чужбина започна в 22:00 часа българско време на 18 април, като времевата разлика също влияе върху активността и организацията. Ситуацията в Лондон остава динамична, а екипите на място следят дали процесът ще протече без сериозни затруднения до края на изборния ден.

